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特拉斯「完了」？保守黨內有人認為她有一半機率撐不到聖誕

編譯周辰陽／即時報導
英國首相特拉斯，攝於14日。（路透）
英國首相特拉斯，攝於14日。（路透）

衛報報導，英國首相特拉斯14日拼命堅守著大位，先撤換財政大臣夸騰，接著放棄了迷你預算案的取消公司稅上調計畫，但屈辱的政策大轉彎仍未能安撫金融市場或憤怒的同黨議員。

雖然特拉斯在不到10分鐘的記者會表示，自己留在首相職位將有助於「讓市場消除我們財政紀律的疑慮」，但在她宣布政策變動之後，英國政府借貸的成本還是上升，英鎊則是下跌。

據報導，保守黨資深議員們正在策畫怎麼把她趕下台，一些人則考慮是否在未來幾天公開呼籲她辭職。一位前內閣大臣表示，他們認為特拉斯「是否將能堅持到聖誕節」是「一半一半」（50/50），又稱「如果我可以揮動魔杖、現在就擺脫她，那我會的，但問題在於機制」。

部分保守黨議員認為，任命兩度未能打贏黨魁選舉的中間派杭特（Jeremy Hunt）出任財相可以幫特拉斯爭取到一些時間，可能就長到31日的政府中期財政計畫出爐。其他議員則認為特拉斯「完了（Finished）」，被趕下台只是時間的問題，特別是如果有一系列進一步民調顯示保守黨落後工黨超過30個百分點，這種情況將導致在野黨贏得壓倒性勝利。

根據報導，保守黨前黨魁黑格（William Hague）告訴第4頻道新聞，這是個「災難性事件」（Catastrophic episode）。雖然他仍希望特拉斯可以恢復，但也坦白地表示，她的首相大位「危在旦夕」（Hangs by a thread）。

特拉斯 英國 聖誕節

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