安倍晉三離世百日「縣民葬」15日舉行 遺孀首度公開透露心聲

日本前首相安倍晉三國葬儀式9月27日舉行，圖為遺孀安倍昭惠手捧骨灰罈進入會場。 （美聯社）

日本 已故前首相安倍 晉三「縣民葬」今天舉行，遺孀安倍昭惠事發後首度在公開場合透露心聲說，在「國葬」後漸漸感受到亡夫真的已離世，也相信亡夫度過了充實的67年人生。

安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡，享壽67歲。

日本「山口電視台」、富士新聞網、共同社等日媒報導，縣民葬由山口縣政府、縣議會、自民黨山口縣黨部等7團體組成的治喪委員會，及安倍家、安倍晉三後援會共同主辦，地點位於山口縣國際綜合中心，包括國會議員及縣市町首長等約2000人出席，並在山口縣內7處設置獻花台及實況轉播會場。

儀式從下午2時起正式開始，安倍昭惠抱著安倍晉三骨灰入場。安倍昭惠以遺屬代表致詞時說，看到過去一直照顧他們的各位到場參加，也有人遠從海外前來參加，相信安倍晉三也會很高興。

安倍昭惠說，亡夫以那樣的形式結束生命，到今天剛好滿百日，這段時間一直在無法置信的情況下度過每一天，日前承蒙中央政府為亡夫舉辦國葬，漸漸感受到亡夫真的已離世，也讓她更添寂寞。

她說，亡夫最愛的就是山口縣，雖然因為工作回來的情況並不少見，但亡夫一直以來都很期待能在盂蘭盆節時回鄉跟市民朋友同樂。

安倍昭惠說：「這次帶著骨灰回來令人感到不勝遺憾，亡夫所深愛的山口縣，我也非常喜歡，我也希望能為了這個地方從事相關活動。」

有關許多人士日前出席國葬弔唁，安倍昭惠說，相信亡夫看到國葬也充滿喜悅與感謝。

安倍昭惠說，亡夫在許多人士支持下，能為自己深愛的日本從事重要工作，「我相信他度過了充實的67年人生」。

負責宣讀悼詞的治喪委員會主委、山口縣知事村岡嗣政說，安倍晉三以堅定信念及堅強領導能力提高日本存在感，令人引以為傲。

村岡嗣政說，安倍在許多人的心裡撒下許多種子，「我們會化悲憤為力量，讓這些種子能盛開成各式各樣的花朵，相信這應該是安倍前首相心中所願之事」。

不過，市民團體也在山口縣內各地舉行抗議遊行 ，今天這場縣民葬就在贊成與反對兩極意見各自表述下進行。