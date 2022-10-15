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今年全球50億支手機報廢 危險材質威脅環境

編譯中心／綜合14日電

專家表示，今年全球大約160億支手機中，預計將有超過50億支被丟棄或束之高閣，他們呼籲更積極回收這些舊手機內所含危險材料。

中央社引述法新社報導，廢棄電子電機設備（WEEE）研究聯盟發現，將不再使用的手機平整堆疊起來，高度可達5萬公里，超過國際太空站（ISS）與地表距離的100倍。

儘管含有金、銅、銀、鈀和其他有價值的可回收成分，但幾乎所有這些不再使用的手機會被囤積、丟棄或燒掉，對健康和環境形成重大危害。

根據2020年全球電子廢物監測數據顯示，全球每年平均產生4448萬噸未回收電子廢棄物，報廢手機不過是冰山一角。

根據今年6月至9月在6個歐洲國家所作調查，不再使用的50億支手機中，許多會被囤積而不是扔進垃圾桶。

里洛伊說：「人們往往不瞭解，所有這些看似微不足道的物品其實很有價值，全球加總起來數量龐大。但是從來沒有人自願去收集電子垃圾，因為成本很高。這就是立法很重要的原因。」

此外，每年有數千噸電子垃圾從富裕國家，包括歐洲聯盟成員國，運往開發中國家，增加他們回收的負擔。接收電子垃圾的國家往往缺乏安全處理電子廢棄物的資金，而汞和塑膠等有害物質會污染土壤、水源並進入食物鏈。

2019年的一項調查發現，在西非國家迦納，首都阿克拉的阿博布羅西垃圾場附近所產的雞蛋，氯化戴奧辛含量比歐洲所允許的含量高出220倍。

手機 太空 雞蛋

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