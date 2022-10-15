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iPhone不附充電器 巴西判蘋果罰款2000萬

編譯中心／綜合14日電
巴西13日對蘋果公司處以2000萬美元罰款，因其販售的iPhone沒附充電器。圖為iPhone 12。（中央社）
巴西13日對蘋果公司處以2000萬美元罰款，因其販售的iPhone沒附充電器。圖為iPhone 12。（中央社）

巴西一名法官昨對蘋果公司處以2000萬美元罰款，原因是蘋果販售的iPhone沒附充電器，並認定這是「濫用市場優勢的行為」，迫使消費者購買額外產品。

中央社引述法新社報導，巴西司法部今年9月才對蘋果公司（Apple Inc.）販售沒附充電器的iPhone手機而開罰近250萬美元，同時禁售沒附充電器的iPhone12和iPhone13手機。如今，法官再以相同原因對蘋果開罰，全案可上訴。

蘋果公司自2020年10月開始，停止在新的iPhone中提供插座充電器，表示希望協助減少電子廢棄物。

但法官佛朗西斯科（Caramuru Afonso Francisco）在判決書中提到，這一舉措實際上是「要求消費者購買第2種產品，才能使用第1種產品」。

他命令蘋果公司，對過去2年間曾購買iPhone12或13機型的所有消費者提供充電器，並在新產品中附上充電器。

蘋果公司面臨與充電器有關的難題不只這一項。歐洲議會4日通過一項法案，要求歐盟境內銷售的所有智慧型手機、平板電腦和相機等電子裝置的充電接頭自2024年底開始統一採用Type C（即USB-C）規格，這將迫使蘋果改變其手機設計。

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