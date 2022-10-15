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日本官方證實 「遊戲王」作者高橋和希捨身救人溺斃

中央社／東京15日電
日本人氣漫畫「遊戲王」作者高橋和希（本名高橋一雅）7月6日在日本沖繩縣海域被發現死亡。（歐新社）
日本人氣漫畫「遊戲王」作者高橋和希（本名高橋一雅）7月6日在日本沖繩縣海域被發現死亡。（歐新社）

日本人氣漫畫「遊戲王」作者高橋和希（本名高橋一雅）7月6日在日本沖繩縣海域被發現死亡，第11管區海上保安本部10月14日證實，高橋和希當時是為了救人才會不幸溺斃。

高橋和希7月6日在沖繩縣名護市外海被發現死亡，死因為溺水。海上保安本部當時表示，研判高橋是在浮潛時溺水。

不過，日本放送協會（NHK）報導，海上保安本部10月14日表示，根據目擊者等人說法，高橋被發現死亡前兩天的7月4日，因為在沖繩縣恩納村海邊救助一名10多歲少女而進入海中。

海上保安本部表示，這名少女後來被一同前往救助的美軍救起，但之後並未見到高橋蹤影。

海上保安本部研判高橋是在救人途中溺水，但顧及被救助少女的心情，才一直未對外公布高橋溺斃過程。

時事通信社報導，由於獲救少女精神深受衝擊，讓海上保安本部過去一直未對外公布這段過程。

沖繩時報報導，海上保安本部表示，高橋7月4日下午在恩納村潛水景點浮潛時，發現當地一名少女跟雙親被海流帶走，於是跟當時在附近的一名美軍一同前往救助。

這名少女最後被美軍救回，少女雙親也自行游回岸上，但高橋可能因氣力用盡不幸溺水。

日本網友留言盛讚高橋的勇氣「不是誰都能做得到」，這種從正義感出發不顧自身安危捨身救人的行動，真的相當具有勇氣，希望高橋能在天之靈安息。

也有網友認為，雖說顧及少女精神狀態一直未公布實情，但也應該考量一下高橋遺屬所受到的精神打擊。由衷希望這名少女與高橋遺屬都能從飽受打擊中順利恢復。

日本

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