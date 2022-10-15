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西班牙擬30億歐元紓困 助40%家庭好過冬

編譯中心／綜合14日電
面對能源危機，西班牙首相桑傑士在國會上，宣布對低收入戶的最新能源紓困方案。（Getty Images）
面對能源危機，西班牙首相桑傑士在國會上，宣布對低收入戶的最新能源紓困方案。（Getty Images）

面對俄烏戰爭導致的能源價格飆漲，西班牙政府提出30億歐元的援助方案，補貼採用中央暖氣系統的家戶，並擴大補助低收入戶電費和瓦斯費，這次紓困預計可以讓全國40%的家庭好過冬。

根據國家報（El País）報導，西班牙首相桑傑士（Pedro Sánchez）昨天在國會上宣布最新的援助方案，計畫投注30億歐元（約新台幣935億元）補貼住戶安裝中央暖氣系統，並擴大提供給低收入戶的電費和瓦斯費補助，以幫助民眾安全過冬。

西班牙政府預計，即將來臨的冬天裡，全國40%的家庭可望受惠。

針對採用中央暖氣系統且使用天然氣供暖的住宅建築，政府將管制明年的瓦斯費率上漲幅度，住戶只需支付目前現行的費率。此措施將造福170萬戶家庭，預計明年暖氣帳單可因此降低至市場價格的一半以下。

報導指出，在擴大社會福利補助方面，政府將分別提高適用於弱勢家庭和嚴重弱勢家庭的電費折扣至65%和80%，並為低收入戶建立一個臨時性的消費者類別，享有40%的電費減免。根據政府估算約有150萬戶家庭可因此受益。

此外，政府也計畫將家戶電費補助提高一倍，平均每個家庭可獲得375歐元折扣，最低補助額度則將提升至40歐元。

雖然西班牙政府決心加碼搶救人民生計，西班牙的冬天也不如歐洲其他國家寒冷。不過，不少民眾面對飆漲的能源帳單仍然心驚膽顫。

據報導，住在馬德里市中心的自由業者卡羅斯（Carlos）表示，由於他大部分的時間都在家工作，以往冬天他每天會開上數小時的暖氣，但是今年冬天為了省錢，他決定挑戰不開暖氣，頂多在寒流來襲時開個一小時。此外，他正在物色加厚的浴袍和睡衣，以便度過這個沒有暖氣的冬天。

出於好奇，媒體詢問了在人口稠密的馬德里住宅區經營居家服飾店多年的大衛（David），是否已賣出許多加厚的浴袍或睡衣時？他回說，最近的確收到不少客人詢問，他也已提早備好特別保暖的刷毛睡衣。不過，最近天氣尚暖，加上西班牙人不見棺材不掉淚的個性，目前還沒反應在實際的銷售量上。

連西班牙預算部長孟蒂羅（Maria Jesús Montero）接受西班牙廣播電視公司（RTVE）訪問，談到今年冬天將採取哪些措施來節約能源時，她強調，她會蓋上「更厚的棉被」，並且出於節能與健康考量，她絕對不會開著暖氣睡覺。

低收入 紓困 預算

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