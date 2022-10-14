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倫敦帝國學院北醫大跨界研究 打造異常駕駛追蹤系統

中央社／倫敦14日專電
台北醫學大學醫學院院長郭漢彬（上左）、醫學工程學院院長康峻宏（上中）及2020年取得中華民國國籍的法國裔副院長白台瑞（上右）今年6月與倫敦帝國學院土木與環境工程學系系主任歐勤（下左） 及教授馬朱達（下右）遠端線上簽署合作意向書，相關計畫於10月初啟動。（蔡承育提供）
台北醫學大學醫學院院長郭漢彬（上左）、醫學工程學院院長康峻宏（上中）及2020年取得中華民國國籍的法國裔副院長白台瑞（上右）今年6月與倫敦帝國學院土木與環境工程學系系主任歐勤（下左） 及教授馬朱達（下右）遠端線上簽署合作意向書，相關計畫於10月初啟動。（蔡承育提供）

倫敦帝國學院本月初與台北醫學大學啟動多項跨領域研究合作，包括針對職業駕駛人並結合物聯網、工程科技與醫學的研究計畫，目標為從環境及個人因素多管齊下，打造異常駕駛追蹤系統，以有效預防道路交通意外。

倫敦帝國學院（Imperial College London）國際聲譽良好，在英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）12日發布的2023年世界大學排名中，位居全球第10。

倫敦帝國學院土木與環境工程學系與台北醫學大學醫學院、醫學工程學院合作，以職業駕駛人為研究對象，讓駕駛人穿戴特別開發的物聯網裝置，追蹤駕駛人的睡眠品質、認知功能、日常行為等變化，並評估相應的內、外部因素。

帝國學院與北醫大6月初簽訂合作意向書，職業駕駛人研究計畫是合作內容的一部分。根據合作意向書，兩校將在學生交流、跨國研究、產學創新、醫學與科技工程跨學科教育等領域合作，並定期共同舉辦工作坊和研討會。

合作案由教育部台灣重點領域獎學金受獎生，北醫大校友、倫敦帝國學院博士生蔡承育促成。教育部駐英國代表處教育組長畢祖安見證意向書簽署。

北醫大醫學院院長郭漢彬教授表示，隨著科技發展，醫學領域出現與尖端科技結合應用的需求，例如人工智慧醫療、醫療型穿戴裝置等，與倫敦帝國學院合作有助北醫大與國際前沿教育接軌。

倫敦帝國學院土木與環境工程學系系主任歐勤（Washington Yotto Ochieng）則指出，隨著環境變遷與科技發展，土木工程亟需與醫學領域合作，例如調查並預防環境污染對健康的危害，跨領域合作是許多問題的解方。

醫學 教育部 英國

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