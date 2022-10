影／土耳其立法打擊網路「假訊息」在野拿槌子敲手機抗議

路透報導,儘管各界極為擔憂言論自由受影響,土耳其國會13日仍通過了厄多安總統提出的假訊息法(Disinformation bill)。一位在野黨議員為表示抗議,就在前一天於議場發表演講時,當場拿出槌子,直接往手機 敲了下去。

根據報導,在土耳其國會對假訊息法草案進行辯論期間,最大在野黨、共和人民黨(CHP)國會議員Burak Erbay站上講台,拿出智慧手機,向民眾大聲疾呼,「你們只剩下一種自由了,就是你們口袋裡的智慧手機,這安裝了IG、臉書、YouTube,讓你們可以彼此交流」。

Burak Erbay, a Turkish opposition lawmaker, destroyed a smartphone during his speech in parliament to protest a proposed disinformation and social media bill pic.twitter.com/robiV2iDP5