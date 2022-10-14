影／土耳其立法打擊網路「假訊息」在野拿槌子敲手機抗議

土耳其國會13日通過了厄多安總統提出的假訊息法，引發各界極為擔憂言論自由受影響。在野黨國會議員Burak Erbay為表示抗議，就在前一天於議場發表演講時，當場拿出槌子，直接往手機敲了下去。(路透)

路透報導，儘管各界極為擔憂言論自由受影響，土耳其國會13日仍通過了厄多安總統提出的假訊息法（Disinformation bill）。一位在野黨議員為表示抗議，就在前一天於議場發表演講時，當場拿出槌子，直接往手機 敲了下去。

根據報導，在土耳其國會對假訊息法草案進行辯論期間，最大在野黨、共和人民黨（CHP）國會議員Burak Erbay站上講台，拿出智慧手機，向民眾大聲疾呼，「你們只剩下一種自由了，就是你們口袋裡的智慧手機，這安裝了IG、臉書、YouTube，讓你們可以彼此交流」。

Burak Erbay, a Turkish opposition lawmaker, destroyed a smartphone during his speech in parliament to protest a proposed disinformation and social media bill pic.twitter.com/robiV2iDP5 — Reuters (@Reuters) October 13, 2022

從畫面可見，Burak Erbay從牛皮紙袋拿出槌子，強調政府推出的假訊息法案要是通過國會審議，男女青年們就「可以把手機敲了」。隨即說到做到，將他拿著的手機放到講台上，拿起槌子用力敲了三下，讓螢幕隨即出現大片蜘蛛網狀裂痕。

Burak Erbay接著舉起手機往地下一扔，指青年們可以把敲壞的手機「像這樣扔掉，你們再也不需要用手機了」，接著稱等到下次大選時，年輕選民「將教訓政府」。

儘管在野黨國會議員、歐洲國家與媒體權利活動家都呼籲撤案，但厄多安總統麾下的執政黨、正義發展黨（AKP）與盟友民族主義行動黨（MHP）的國會議員合起來占多數，仍然投票 通過了「假訊息」法，讓記者與社群媒體 用戶會因散播「假訊息」而面對坐牢的風險。

根據路透和金融時報的報導，土耳其「假訊息」法第29條引發了言論自由的最大擔憂。該條規定上網散布關於國內外安全不實訊息以「製造恐懼和擾亂公共秩序」的人將面臨1到3年的有期徒刑。

儘管政府辯稱，特別是在社群媒體上，這項措施對於打擊假訊息與假新聞有其必要，厄多安總統則說自己正試著保護「社會的弱勢群體」免於「上升的數位法西斯主義跟假新聞」，但批評人士警告，厄多安已經大幅限縮言論自由，法院近年來也大力打壓公開持異議人士，新法規定的「虛假或誤導性訊息」又沒有明確定義，將容易遭到濫用、進一步限制批評厄多安的空間。