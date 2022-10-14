印度婦女齋戒節 印度教人士憂「愛情聖戰」

已婚婦女在婦女齋戒節齋戒，並為丈夫的幸福、繁榮和長壽祈禱。（Getty Images）

印度 教婦女13日度過齋戒節，並在雙手繪上圖騰，為丈夫祈福。但有右翼印度教人士擔憂穆斯林彩繪師藉機發起「愛情聖戰」，呼籲印度教婦女勿光顧穆斯林彩繪師。

婦女齋戒節在印度被稱為Karva Chauth，Karwa是指瓦罐，而Chauth的意思是第4天，因為這個節日是在印度曆第8個月的第4天，今年落在西曆10月13日。

這一天，依習俗印度已婚婦女需購買新瓦罐，放入甜點及手鐲，並在雙手繪上圖騰，同時還要齋戒一天，從日出到月升期間滴水不進，為丈夫祈福。

由於需在雙手繪上圖騰，因此市集會出現許多彩繪攤。

根據今日印度報（India Today）的報導，印度北方省（Uttar Pradesh）省議員塞尼（Vikram Saini）警告，選區內印度教婦女應找同教的彩繪師服務，以免成為「愛情聖戰」的目標。

印度教民族主義色彩濃厚的塞尼說，一些穆斯林彩繪師以職業為掩飾，對上門尋求彩繪的女性發動「愛情聖戰」，誘使她們改信伊斯蘭教。

今日印度報並稱，基本教義派組織「世界印度教會議」（VHP）在當地市集擺設了10多家彩繪攤，只聘僱印度教彩繪師，以免印度教婦女不慎選到穆斯林彩繪師的攤位。

一名印度民眾表示，事件反映出保守印度教人士對其他宗教仍存有高度的戒心、甚至敵意。

他說明，所謂「愛情聖戰」是指穆斯林以誘惑、欺騙、結婚甚至綁架等手段，令印度教女性改信伊斯蘭教。

雖然印度憲法允許自由婚姻，但在守舊的印度教社區，居民會擔心婦女愛上其他宗教的男子，進而改信其他宗教。

印度一些省分立有「反宗教轉換法」，禁止宗教團體以「威嚇或誘騙」等方式讓他人改變原本信仰。之前有牧者聲稱曾在賑濟食場合，被警告勿以食物或金錢利誘印度教徒改信基督教。