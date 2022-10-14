俄國禁出口樺樹 將讓衛生紙變貴、變薄

俄羅斯禁止出口樺樹，已導致紙漿供應吃緊，成為衛生紙供給所遭遇的最新打擊。（歐新社）

俄羅斯 禁止出口樺樹，已導致紙漿供應吃緊，成為衛生紙供給所遭遇的最新打擊，並且正在全球引發一系列效應，每個捲筒衛生紙將變得更薄、更貴。

彭博資訊報導，為報復歐美國家對俄國 實施的制裁，俄國3月禁止樺樹出口，估計將導致約80萬到120萬公噸的紙漿供應消失於市場。由於能源價格飆升，大幅提高能源密集的製造成本，紙漿價格今年來已上漲約45%，現在隨著歐洲衛生紙製造商巨擘開始感受到供應吃緊，正被迫到更遠的地方取得原物料。

總部位在赫爾辛基的PTT研究機構研究主任Paula Horne說：「從國外取得木材的需求並未緩解。」歐盟統計局數據顯示，芬蘭是歐洲第二大紙漿生產國，僅次於瑞典 ，約10%的木材供應來自俄羅斯。芬蘭和瑞典是用於廁紙或面紙這類紙漿的關鍵生產國，北半球其他地方的樹木則較適合生產不易撕開的紙，例如紙箱用的瓦楞紙。

雪上加霜的是，紙漿廠的幾次意外停工，也正限制全球紙漿供給。芬蘭勞工在今年稍早發動的一次罷工，衝擊了三個月的產量擊。西班牙乾旱也導致Ence Energia Y Celulosa從7月起，關閉旗下位於龐特維德拉的紙漿廠。巴西Suzano已暫停位於阿拉克魯斯的一條紙漿產線近60天，以便在第4季進行設備升級。市場今年1~9月已損失逾140萬噸的紙漿。

西班牙國際銀行研究分析師Rafael Barcellos表示，紙漿市場在明年年下半年之前都將維持供應緊俏，唯有在智利和烏拉圭目前在興建的工廠明年開始出貨後，紙漿價格才會逐漸下降。

芬蘭紙張生產商Stora Enso表示，來自俄羅斯的樹木資源減少，已迫使該公司改變配方，使用長纖維的紙漿。這類紙漿會降低衛生紙的柔軟度，而且會提高衛生紙價格。