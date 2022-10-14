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「反制前線遭砲擊10小時」北韓再射彈、10軍機挑釁南韓

編譯中心／綜合13日電
北韓朝中社13日發布照片，顯示領導人金正恩（中）12日慶祝北韓長程巡弋飛彈試射成功。（Getty Images）
北韓朝中社13日發布照片，顯示領導人金正恩（中）12日慶祝北韓長程巡弋飛彈試射成功。（Getty Images）

北韓近期頻頻試射飛彈緊張情勢升高，南韓軍方表示，北韓14日又朝東部海域發射一枚短程彈道飛彈，稍早還有約10架北韓軍機飛近兩韓分界線，南韓戰機緊急出動因應，南韓軍方與美軍正在緊急蒐集及分析詳細訊息中。官員指出，北韓發射不只1枚飛彈。

日媒「NHK」報導，南韓軍方表示，北韓在當地時間14日凌晨1時55分向日本海發射彈道飛彈。此外，南韓也指控北韓向「緩衝區」發射了約170發砲彈，違反2018年兩韓簽署的軍事協議。報告稱，北韓在凌晨1時20分至1時25分之間，向黃海發射約130發砲彈，並在凌晨2時57分至3時07分之間，向東海發射約40發砲彈。

北韓軍方14日凌晨也透過官媒朝中社發表聲明稱，13日在前線地區，南韓軍方砲擊了10個小時，「我們認真審視南韓軍方在前線地區的挑釁行為，採取了強有力的軍事行動」，暗示他們發射飛彈反制南韓的挑釁。

共同社稍早也報導，南韓聯合參謀本部指出，在當地時間13日晚上10時半到隔天凌晨0時20分左右，在兩韓邊界區中部的軍事分界線（MDL）以北約25公里處，以及北方限界線（Northern Limit Line）以北約12公里處，發現10多架北韓軍機接近、挑釁，南韓軍機也緊急升空應對。

北方限界線是南北韓在黃海上的紛爭疆界線。此外，在兩韓邊界的東部也發現軍機出沒，南韓合同參謀本部表示，空軍出動F-35A等軍機因應。

北韓近期進行一連串挑釁性武器測試，先是12日試射2枚長程戰略巡弋飛彈，官媒還稱領導人金正恩親自視察遠程戰略巡航飛彈的試射，「對飛彈測試感到滿意」，並稱這些飛彈涉及操作「戰術核武器」部隊，旨在加強該國的戰爭威懾力。

NHK報導，研判北韓試射兩枚長程巡弋飛彈主要標的，可能是駐日美軍基地等設施。這些動作已升高朝鮮半島緊張狀態，也加深外界對平壤可能進行2017年以來首次核試的憂慮。

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