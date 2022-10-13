新加坡首例 OnlyFans網紅因涉散布猥褻內容被判坐牢罰款

新加坡網紅兼OnlyFans創作者泰特斯．劉12日因違反警察命令被判入獄3周，另因散布猥褻內容被判罰款3千新加坡元。BBC報導，這是當地第一樁成人限定平台用戶被定罪的案例。 （照片翻攝：Twitter / ChannelNewsAsia）

新加坡 網紅兼OnlyFans創作者泰特斯．劉（Titus Low）12日因違反警察 命令被判入獄3周，另因散布猥褻內容被判罰款3千新加坡元（約2096.6美元）。BBC報導，這是當地第一樁成人限定平台用戶被定罪的案例。

當地媒體報導，22歲的泰特斯．劉於2021年4月利用2個不同電郵在OnlyFans開設帳號，除收取20美元月費，會員也可為內容打賞。他上傳了赤身裸體與從事猥褻行為的影像，至同年10月近2千名活躍會員，短短半年就稅後賺得約24萬美元。

不過，一名女子發現12歲姪女手機藏著泰特斯．劉的自慰影像。警方接獲報案後展開調查，但他只交代其中一個電郵，警方則發出禁令，警告不得再登入或使用OnlyFans帳號發布猥褻內容，否則構成刑事犯罪，並且更換登入密碼，但他在警方離開後不久就無視禁令，利用另一個電郵致函OnlyFans，稱帳號被駭與要求重設密碼，接著登入跟發布更多內容。

報導指出，警方發現他改掉密碼後二度發出警告，泰特斯．劉卻直接換掉警方掌握的電郵資料，進一步發布更多內容。主審法官指他罔顧法紀與公然違反警方指示，認為他故意違法、罪責嚴重。

BBC報導，新加坡將以電子方式散布猥褻內容、參與這類內容的業務行為或從中收取利潤均視為違法。泰特斯．劉一案引發了OnlyFans創作者在新加坡這個保守國家涉及犯罪的警戒。

泰特斯．劉被定罪後，在推特發文稱自己很高興終於結束了。委任律師辛格（Kirpal Singh）則告訴BBC，「毫無疑問，這個案子開創了先例，其他用戶將必須處理在OnlyFans上的同樣風險」，並認為訊息十分明確，「當局準備讓不只在OnlyFans平台、還有在整個（線上領域）範圍散布露骨內容的人們定罪」。

辛格表示，今年已經接到其他內容創作者的接洽，對他們自己的潛在刑事責任表達擔心。儘管專家稍早曾指出，針對這類當地內容創作者的起訴似乎只在第三方發動下發生，但辛格指出，就他所知，東南亞 地區僅有的其他這類定罪發生在緬甸，即軍政府9月以上OnlyFans發布照片將一名抗議者關起來，「但這真的不一樣，我相信這背後有政治動機」。