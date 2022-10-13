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貝佐斯前妻捐1500萬美元「眼鏡」 助開發中國家農民脫貧

編譯易起宇／綜合外電
亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻、也是知名慈善家的史考特（MacKenzie Scott）。 （美聯社）
亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻、也是知名慈善家的史考特（MacKenzie Scott）。 （美聯社）

亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻、也是億萬富豪慈善家的史考特（MacKenzie Scott），捐贈1,500萬美元給一家社會企業，協助提供「眼鏡」給開發中國家的農民。

英國衛報報導，史考特將捐給社會企業VisionSpring的這筆錢，被認為是為協助解決開發中國家民眾視力矯正問題所做過的最大一筆個人捐款，未矯正視力模糊問題已導致全球數以億計人口陷於貧窮。

這筆在10月13日世界愛眼日（World Sight Day）宣布的捐款將推動一項倡議，提供眼鏡給印度、孟加拉、迦納、肯亞和烏干達的數十萬名低收入茶葉、咖啡、可可農民和工匠。

VisionSpring表示，該公司規模7,000萬美元的Livelihoods in Focus活動，將能在2030年前為上述農民和工匠創造超過10億美元的新收入，因為他們將能看得更清楚，並賺到更多錢。

這家非營利組織發現，透過其視力改善計畫獲得眼鏡的65%至85%農民，過去都未曾測量過視力，也是第一次戴眼鏡。

VisionSpring說：「這項有700年歷史的技術帶給這些農民的是立即的利益。在戴上眼鏡的那一刻，他們的生產力、收入和福利都將獲得改善。研究也顯示，眼鏡能改善他們的生活品質、降低憂鬱和焦慮，並提高他們對宗教和家庭生活的參與。」

低收入 貝佐斯 咖啡

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