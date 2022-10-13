大馬國會解散 前首相97歲馬哈迪再拚連任議員

馬來西亞前總理馬哈迪(中)。(路透)

馬來西亞將提前大選，高齡97歲的前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）宣布，他將在第15屆全國大選再次競選國會議員，不過他強調：「競選不是為了出任下一任首相，而是要成為人民代表。」

星洲日報與南洋商報報導，馬哈迪曾兩度擔任馬來西亞總理，第一次任期為1981年至2003年、前後長達22年。第二次則是2018年5月，在前政敵安華的幫助下，以92歲高齡二度獲選為總理。但馬哈迪與安華參與的「希望聯盟」經證明無法承受內鬥壓力，導致馬哈迪於2020年2月底辭職下台，目前仍擔任國會議員。

儘管馬哈迪今年初因心臟病 住院治療，8月也曾確診新冠肺炎 ，但他說自己現在狀況好到足以參選保住席位。

根據報導，雖然馬哈迪稱自己將再戰浮羅交怡國會選區，但他並非祖國行動陣線的總理人選，而是作為人民議士的代表。他說，「我們還沒有決定誰將擔任總理，因為總理人選只有我們勝選才有意義。若我們輸了，就沒有意義了」。

據報導，有記者提問馬哈迪，是否會在第16屆大選繼續上陣，他則回應表示，到了那個時候，他應該不在了。

馬來西亞總理依斯邁（Ismail Sabri Yaakob）10日宣布解散國會，依照規定，馬來西亞最遲須於2023年9月舉行新一屆國會大選，但依斯邁面臨來自馬國執政聯盟最大政黨巫統黨內的巨大壓力，要求提前舉行大選。

事實上，自2018年上屆大選以來，馬國一直處於政治動蕩，至今已換了三位首相。

當時，時任首相納吉因捲入主權財富基金一馬發展公司（1MDB）數十億美元的醜聞，他與所領導的巫統黨因此在2018年大選慘敗，遭到馬哈地領導的改革派聯盟以壓倒性優勢擊敗。

納吉下台後，馬哈地政府也在22個月後因內訌垮台，後來由慕尤丁（Muhyiddin Yassin）接任首相，但民眾對其抗疫表現日益不滿，迫使他在上任不到2年後辭職。在那之後，巫統副主席、依斯邁沙比利隨即接任首相至今。