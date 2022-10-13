我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

日本最大型潛艦「迅鯨號」下水 2024服役

編譯中心╱綜合12日電
日本海上自衛隊最新型大鯨級潛艦3號艦「迅鯨號」，12日完成下水儀式。(歐新社)
日本海上自衛隊最新型大鯨級潛艦3號艦「迅鯨號」，12日完成下水儀式。(歐新社)

日本海上自衛隊最大型的大鯨級潛艦第三艘艦「迅鯨號」，今天完成下水儀式，預定2024年3月交艦。相較於目前主力蒼龍級潛艦，大鯨級潛艦在偵測及反偵測能力都有所提升。

日本關西電視台報導，迅鯨號艦長約84公尺、標準排水量約3000噸，屬日本最大型潛艦。建造費用約700億日圓(約4.8億美元)，艦上配備使用音波的先進偵測裝置，可在水下偵測周圍船隻。

日本軍事記者高橋浩祐撰文表示，迅鯨號是作為蒼龍級潛艦後繼艦、最先進的大鯨級潛艦的3號艦；迅鯨號艦身較蒼龍級稍大，排水量也多了約50噸，是海上自衛隊最大型的潛艦，潛行極速約20節，可乘載約70名乘員。

高橋表示，蒼龍級潛艦是柴油動力潛艦，擁有低振動及優異的靜肅性，以全世界少有的高性能潛艦所周知，但大鯨級潛艦是蒼龍級潛艦的性能提升版本，特別是在偵測能力及反偵測能力方面。

在武器配備方面，高橋說，大鯨級潛艦配備最新型的18式魚雷，在艦首前端上半部設置6門533公釐魚雷發射管，艦上能搭載從6門魚雷發射管發射的UGM-84L Block II型魚叉反艦飛彈，只要接近陸地也有對地攻擊能力，所以也可能成為日本對敵基地攻擊能力的一種。

此外，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）12日發射小型火箭「愛普瑟隆固態燃料火箭」6號機，但升空過程發生問題，不得不傳送自爆指令，火箭上搭載的8枚衛星全報廢，目前推估這枚火箭已掉落在菲律賓外海。而這也是日本時隔近20年再度火箭發射失敗。

NHK報導，愛普瑟隆6號機12日上午9時50分左右從日本鹿兒島縣內之浦宇宙空間觀測所發射升空，但升空過程發生問題，為了不讓火箭掉落對人群或設施造成危害，而在空中引爆的措施。JAXA將調查原因。

日本曾在1999年及2003年時，分別對H2火箭及H2A火箭傳送破壞指令，不過這兩種火箭都屬液體燃料火箭，這次是首度在空中引爆屬固態燃料火箭的愛普瑟隆6號機，也是愛普瑟隆首度發射失敗。

愛普瑟隆跟大型火箭H2A都被定位為日本核心火箭，前者由JAXA跟民間業者IHI AEROSPACE共同研發。

日本

上一則

瑞士養老金制度 歐洲人權法院裁定「歧視男性」

下一則

查理三世明年5月加冕 將避奢靡

延伸閱讀

員工嚇傻 日本環球影城園區旁發現人骨 疑為頭骨遺骸

員工嚇傻 日本環球影城園區旁發現人骨 疑為頭骨遺骸
日本開關首日 港人搶搭頭班機 難掩興奮表情

日本開關首日 港人搶搭頭班機 難掩興奮表情
日本開放外國遊客自由行 熱門景點航線到年底一票難求

日本開放外國遊客自由行 熱門景點航線到年底一票難求
熬過艱辛3年 日本開放自由行 當地人憂「遊客擠爆」

熬過艱辛3年 日本開放自由行 當地人憂「遊客擠爆」

熱門新聞

哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35

生育率最低5國「都在亞洲」 網揭1共同點：誰敢生？

2022-10-05 18:40
西班牙雜誌「浮華機密」宣稱，丹麥王室出現裂痕的真正原因是女王么子約阿基姆王子（左二）「深愛」嫂嫂瑪莉太子妃（右二）。圖為丹麥王儲弗雷德里克王子（右一）與夫人瑪莉，及約阿基姆王子與夫人瑪麗（左一）9月11日出席慶祝丹麥女王瑪格麗特二世登基50年宴會。（Getty Images）

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

2022-10-07 08:59
哈利（中）被稱從小已經被父親查爾斯（右）深深傷害，精神極度困擾。（路透資料照片）

哈利為何愛死梅根？皇室專家稱他被父親傷害太深

2022-10-09 10:26
克里米亞大橋8日上午發生爆炸，遠處就能見到火光和濃煙。（美聯社）

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

2022-10-08 11:03

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好