日本最大型潛艦「迅鯨號」下水 2024服役

日本海上自衛隊最新型大鯨級潛艦3號艦「迅鯨號」，12日完成下水儀式。(歐新社)

日本 海上自衛隊最大型的大鯨級潛艦第三艘艦「迅鯨號」，今天完成下水儀式，預定2024年3月交艦。相較於目前主力蒼龍級潛艦，大鯨級潛艦在偵測及反偵測能力都有所提升。

日本關西電視台報導，迅鯨號艦長約84公尺、標準排水量約3000噸，屬日本最大型潛艦。建造費用約700億日圓(約4.8億美元)，艦上配備使用音波的先進偵測裝置，可在水下偵測周圍船隻。

日本軍事記者高橋浩祐撰文表示，迅鯨號是作為蒼龍級潛艦後繼艦、最先進的大鯨級潛艦的3號艦；迅鯨號艦身較蒼龍級稍大，排水量也多了約50噸，是海上自衛隊最大型的潛艦，潛行極速約20節，可乘載約70名乘員。

高橋表示，蒼龍級潛艦是柴油動力潛艦，擁有低振動及優異的靜肅性，以全世界少有的高性能潛艦所周知，但大鯨級潛艦是蒼龍級潛艦的性能提升版本，特別是在偵測能力及反偵測能力方面。

在武器配備方面，高橋說，大鯨級潛艦配備最新型的18式魚雷，在艦首前端上半部設置6門533公釐魚雷發射管，艦上能搭載從6門魚雷發射管發射的UGM-84L Block II型魚叉反艦飛彈，只要接近陸地也有對地攻擊能力，所以也可能成為日本對敵基地攻擊能力的一種。

此外，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）12日發射小型火箭「愛普瑟隆固態燃料火箭」6號機，但升空過程發生問題，不得不傳送自爆指令，火箭上搭載的8枚衛星全報廢，目前推估這枚火箭已掉落在菲律賓外海。而這也是日本時隔近20年再度火箭發射失敗。

NHK報導，愛普瑟隆6號機12日上午9時50分左右從日本鹿兒島縣內之浦宇宙空間觀測所發射升空，但升空過程發生問題，為了不讓火箭掉落對人群或設施造成危害，而在空中引爆的措施。JAXA將調查原因。

日本曾在1999年及2003年時，分別對H2火箭及H2A火箭傳送破壞指令，不過這兩種火箭都屬液體燃料火箭，這次是首度在空中引爆屬固態燃料火箭的愛普瑟隆6號機，也是愛普瑟隆首度發射失敗。

愛普瑟隆跟大型火箭H2A都被定位為日本核心火箭，前者由JAXA跟民間業者IHI AEROSPACE共同研發。