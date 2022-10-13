伊斯坦堡加入「米其林指南」 53家餐廳摘星

「米其林指南」今年首度發布伊斯坦堡名單。（取材自米其林指南官網）

有美食 界聖經之譽的「米其林指南」12日公布首屆伊斯坦堡米其林名單，共53家餐廳因呈現土耳其精湛廚藝及美食的縱深、提供食客重溫安納托利亞傳統又帶點創新的佳餚摘星。

土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，米其林指南（Le Guide Michelin）國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）12日於宣布星等的活動中表示，公布伊斯坦堡米其林指南首批餐廳，「對我們的評審團隊及這座獨特的城市來說，都是歷史性的一刻」。

普勒內克說，53家餐廳含五星餐廳，這份名單展現土耳其烹飪風貌的縱深，土國以其認同及傳統為榮之際，也向世界開放。「伊斯坦堡是著名的文化及旅遊目的地；今天透過米其林指南，我們希望向本地及國際美食家傳達，它也是主要的美食目的地」。

土耳其文化旅遊部長埃爾索伊（Mehmet Ersoy）也說：「我真心認為，米其林對伊斯坦堡及土耳其美食展現的特殊興致只是開端，伊茲米爾（Izmir）、博德魯姆（Bodrum）及切斯美（Cesme）在不久的將來，也將帶著它們獨特的美食、創意廚師及傑出企業加入米其林大家庭」。

報導指出，Turk Fatih Tutak「因其出色的美食」成為伊斯坦堡首間米其林二星餐廳。Turk Fatih Tutak位於伊斯坦堡歷史悠久的西西里（Sisli）區，米其林指南將其形容為「對尋找典型土耳其風味的美食家而言，現代且精緻的舞台。廚師土塔 （Fatih Tutak）巧妙地重新詮釋了這款風味」。

土塔曾與世界級烹飪大師合作，2019年返國開餐廳。

摘下一星的4家餐廳分別為Araka、Mikla、Neolokal及Nicole。Araka位於伊斯坦堡耶尼柯伊（Yenikoy），主廚端出的美食「以時令蔬菜 及香料為主，既高度個人化又大膽創新」。Mikla則在貝伊奧盧（Beyoglu）區，提供食客重溫安納托利亞 （Anatolia）傳統及帶點創新的佳餚。

Neolokal及Nicole也在貝伊奧盧區，分別以「大膽的廚藝和創新烹飪法」及「傳統土耳其食譜 與中東香料交融」優勢入選。Neolokal另獲評綠星餐廳。

米其林綠星在2020年1月於法國首次推出，之後也引入許多其他地點的米其林指南，目標是標舉在日常營運中，出色體現與擁抱永續的指標性餐廳，相關作為包括減少浪費食物、回收、提倡在地食材。評審員透過實地訪查所獲得的研究與資料，評選出米其林綠星餐廳。

Murver餐廳的歐茲卡亞（ Mevlut Ozkaya）獲頒「米其林指南年輕主廚大獎」（Michelin Young Chef award）。