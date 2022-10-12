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全球首例 紐西蘭拚減碳 牛羊打嗝、放屁擬課稅

編譯中心╱綜合11日電
紐西蘭政府11日提出針對畜牧業排放溫室效應氣體的課稅方案，要求畜牧業者，為其飼養牛、羊打嗝排放的甲烷和尿液產生的一氧化二氮繳稅。（美聯社）
紐西蘭政府11日提出針對畜牧業排放溫室效應氣體的課稅方案，要求畜牧業者，為其飼養牛、羊打嗝排放的甲烷和尿液產生的一氧化二氮繳稅。（美聯社）

紐西蘭今天公布一項應對氣候變遷的計畫，要求畜牧業者為牲畜打嗝、放屁排放出的溫室氣體繳稅，成為全球首個徵收「打嗝稅」的國家。這項爭議計畫隨即引起農民強烈反對，認為將導致大量農場倒閉，肉類和奶類價格上漲。

紐國620萬頭乳牛自然排放的氣體是該國最大的環境問題之一。紐西蘭養殖業對該國經濟至關重要，是其最大的出口創匯來源。據統計，紐西蘭人口約500萬，但有約1000萬頭牛和2600萬隻羊，而紐西蘭約一半的溫室氣體都來自農場，龐大的排放量使紐西蘭不得不尋找解決方法。

紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，應可透過針對氣候友善型產品收取更多費用，來回收成本。她說，這項「務實的提案」將減少農業碳排，同時透過提升紐國「出口品牌」，讓農產品更具永續性。

紐西蘭政府希望明年可完成相關立法，並在3年內引入相關稅制。

不過，由於紐國將在15個月內舉行大選，這項法案可能會讓阿爾登在農村選票上付出代價，因為農民已開始譴責這項計畫。

代表紐國牛羊畜牧業者的組織Beef+Lamb New Zealand批評，政府的計畫並未考慮到先前已經實施的鄉村地區減排措施。

該組織主席莫里森（Andrew Morrison）說，當局必須了解，「紐西蘭農民的土地上有超過140萬公頃的原生森林，這些森林正在吸收碳。」

農民們憂慮「打嗝稅」將製造新的不確定性，讓小型農場無法生存。農業組織以及游說團體也表示，「打嗝稅」帶來成本的上升會促使農民們放棄畜牧業，轉而投向林業，大量農場或將面臨倒閉。

除了徵收「打嗝稅」，為了減少農業生產的碳排，紐西蘭科學家已經研製出一種益生菌，吃了能讓牛減少打嗝，從而減少甲烷排放。研究人員巴塞特證實，「早期試驗表明，當小牛吃了益生菌補充劑後，它們的甲烷排放量減少了20%。」

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