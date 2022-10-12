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中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

頭巾示威已185死 伊朗能源工人加入罷工

編譯中心╱綜合11日電

伊朗女子艾米尼死於警方羈押，各地抗議人士持續與安全部隊衝突，社群媒體影片可看到坦克開進當局鎮壓焦點庫德族地區。報導稱，伊朗經濟命脈能源產業工人也加入罷工

伊朗正面臨自1979年革命成為伊斯蘭共和國以來最無畏的挑戰，這次示威是自2019年以來最大異議浪潮，當局動用武力鎮壓。

人權組織指出，包括19名未成年人士在內，已有至少185人喪生，數百人受傷、數以千計民眾遭到安全部隊逮捕。

根據Twitter影片，阿巴丹（Abadan）和康安（Kangan）煉油廠、布什爾石化工廠都有工人示威，幾十名工人高喊「獨裁者去死」口號。

各地學生也陸續投身抗議活動。獨立媒體報導，有學校警告，學生在校內參與任何政治活動會被退學，若在校內或放學後於街上高呼反政府口號被捕，學校無法提供協助。

伊朗多處11日持續爆發示威者與安全部隊的衝突。社交網站昨流傳片段顯示，有坦克正運往當局重點鎮壓示威的庫族聚居地。

艾米尼出身的伊朗庫德族地區緊張情勢尤其高漲，人權團體表示，少數族群庫德族長期受到壓迫。伊朗當局否認相關指控。

庫德族人權團體Hengaw昨天表示，安全部隊朝庫德斯坦省（Kurdistan）首府薩南達治（Sanandaj）住宅開火。

德黑蘭當局將暴力歸咎於伊朗武裝庫德族異議人士等諸多敵人。最近這起動亂期間，伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）對鄰國伊拉克境內的庫德族武裝分子基地進行多次攻擊。

伊朗 社群媒體 罷工

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