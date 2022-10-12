北韓核武挑釁 兩韓若衝突 南韓：先斬後奏應對

北韓10日發布試射飛彈照片，拍攝時間約在9月25日至10月9日之間。（美聯社）

北韓 近來提高軍事挑釁的頻度與層級，15天內進行高達7次導彈試射、2次軍機升空挑釁，南韓 總統府11日表示，除發射彈道飛彈 和核試爆外，北韓還有可能動用常規武器發起局部挑釁，萬一兩韓發生衝突，尹錫悅強調，南韓將堅決應對北韓挑釁，「先斬後奏」就是現場應對原則。

南韓總統府連日強調將加強韓美同盟關係和韓美日安全合作並保持高度戒備，此舉被解讀為韓方向朝方發出警告，以從源頭阻止北韓任何形式的挑釁。

據悉，兩韓之間萬一發生局部衝突，南韓國安部門計畫以具有壓倒性的戰力遏制對方挑釁，維護國民生命與財產安全，「先斬後奏」就是現場應對原則。尹錫悅也在答記者問時強調，北韓無法透過核武得到任何東西。

北韓在最近一系列的飛彈試射中打破沉默，官媒10日報導指出，北韓領導人金正恩「現場指揮」幾枚搭載核彈頭的短程彈道飛彈試射，其中一枚是從北韓西北部水庫的水下發射場發射。這是北韓首次聲稱在水下建造核武發射平台，表明北韓正在開發各種發射技術，使其飛彈更難被發現和攔截。

北韓10日說，過去兩周的飛彈測試活動，包括可搭載核彈頭的彈道飛彈、戰機及其他武器，演練以南韓跟美國為目標的可能攻擊，旨在向美韓發出警告；並引述金正恩的話表示，這些演習是證明國家核武防禦態勢及全面備戰的機會，「我國對敵人明確展示核武反應戰備與打擊能力」，並稱沒有必要「與敵人對話」。

南韓國防部副發言人文洪植說，北韓的核威脅「相當嚴峻和嚴重」，但南韓現有的飛彈防禦系統，能探測並攔截北韓武器系統。由於探測、監視武器對「殺傷鏈系統」最為重要，今後將進一步擴充相關裝備。

他還說，南韓政府正致力於投入軍用偵察衛星、無人偵察機、衛星及海上探測系統，且目前仍在推動引進間諜衛星、偵察無人機與額外的海基偵察武器，以強化監控北韓的能力。