北韓7射飛彈「核戰術演習」 專家：美推無核化已失敗

北韓朝中社10日發布照片，顯示北韓領導人金正恩視察飛彈試射。（Getty Images）

美國和南韓 剛結束聯合軍演，北韓 就動作頻頻，官媒朝中社今天報導，北韓近期7次發射飛彈都是「核戰術」演習，由領導人金正恩 親自指導，南韓Ｆ-35Ａ首度出動應對；專家認為，美國推動朝鮮半島「無核化」已經失敗，呼籲美方與平壤協商，減少衝突危機，但也代表美國必須接受北韓擁核。

最近幾周，南韓、日本和美國加強聯合海軍演習，激怒北韓，官媒表示近期的飛彈發射閃電戰，是針對這類軍演必要的「反制措施」，表示這些演習是「模擬真實戰爭情況」。

官媒並公開數十張照片，包括迷你潛射導彈、KN-23、火星-12型中遠程導彈，以及金正恩觀摩現場等照片。

根據報導，北韓人民軍戰術核武部隊於「9月25日至10月9日舉行軍演，以確認和評估國家對戰爭的嚇阻與核反擊能力，並給予敵人嚴厲警告」，領導人金正恩也親臨現場指導軍演。報導說，模擬攻擊目標包括敵方軍事指揮設施、機場及重要港口。

朝中社說，最近7次試射飛彈，充分展現北韓核武部隊的「戰鬥力和實際戰爭能力，隨時可從任何地點打擊並摧毀目標」，並援引金正恩的話表示：「儘管敵方持續談及啟動對話與協商，但我們沒什麼好說的，也沒這個必要。」

南韓軍方今天也證實，北韓8日出動150架戰機進行大規模攻擊演習，規模號稱史上最大，南韓則首度緊急出動F-35A匿蹤戰機應對北韓，是南韓1月完成部署40架F-35A以來，首度出動因應北韓示威演習。

此外，北韓的軍演還包括在水庫發射潛射導彈，9月25日凌晨在西北部水庫發射場，試射模擬搭載戰術核彈頭的潛射導彈。南韓軍事專家認為，北韓首度在內陸水庫建立發射平台，可能是為了規避南韓應對導彈威脅的「殺傷鏈」系統。

對於北韓的大動作及強硬態度，美國智庫卡內基國際和平基金會核武專家潘達（Ankit Panda）說：「北韓已經勝出，這是殘酷的事實。」他認為美國與盟友應對北韓研發戰術核武感到憂慮，擔心北韓可能對南韓實施核脅迫。