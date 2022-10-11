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西班牙「狗拉松」倡導領養 5000毛孩陪飼主跑

編譯中心／綜合10日電
西班牙「狗」拉松公益路跑9日在馬德里的哥倫布廣場舉行，吸引逾5000組毛孩和飼主結伴參與。（中央社）
西班牙「狗」拉松公益路跑9日在馬德里的哥倫布廣場舉行，吸引逾5000組毛孩和飼主結伴參與。（中央社）

西班牙昨天上午在馬德里市中心舉行第11屆狗拉松公益路跑活動，逾5000組毛孩和飼主結伴參與。西班牙蘇菲亞王后擔任這屆活動榮譽主席，並獲頒狗拉松榮譽獎，感謝她自2013年以來對於狗拉松公益路跑的支持。

活動名稱「狗」拉松（Perrotón），是由西班牙語的狗（Perro）和馬拉松（Maratón）組合而成。活動目的在於呼籲大眾以領養代替購買，打擊棄養寵物和虐待動物的不法行為。當天在熱鬧的音樂聲和狗吠聲中，眾飼主夥同寵物，沿著著名的卡斯特蘭納大道或跑或走4公里完賽。

參賽的飼主不分男女老少，賽道上有媽媽一手推嬰兒車、一手牽毛孩跑步；有家庭全家大小一起出動；有人用推車推著年邁走不動的寵物前行，也有狗主人高舉已過世的狗兒照片邊哭邊跑，感動現場觀賽的民眾。

不少完賽狗兒在返回哥倫布廣場時氣喘吁吁，忍不住跳進廣場上的噴泉戲水沖涼，主人們也開心地在一旁拍照留念。

狗拉松公益路跑由名媛波托（Alejandra Botto）所創辦，過往10屆累積逾3萬8000組毛孩和飼主參與。30%的報名費用收入交予狗拉松非營利組織，用於教育宣導活動外，也與西班牙獸醫醫院合作，提供經費不足的流浪動物庇護所，作為為狗貓進行節育的費用。

教育 馬拉松 庇護

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