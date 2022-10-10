我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

核試最後階段？北韓官媒：金正恩視察核武部隊演習

編譯張君堯／綜合報導
北韓官媒「朝鮮中央通訊社」10日表示領導人金正恩已經視察戰術核武器部隊的軍事訓練，時機正值美國和南韓正在東海進行大規模聯合海軍演習之際。(Getty Images)
北韓官媒「朝鮮中央通訊社」10日表示領導人金正恩已經視察戰術核武器部隊的軍事訓練，時機正值美國和南韓正在東海進行大規模聯合海軍演習之際。(Getty Images)

北韓官媒「朝鮮中央通訊社」（KCNA）10日表示，領導人金正恩已經視察戰術核武器部隊的軍事訓練，時機正值美國和南韓正在東海進行大規模聯合海軍演習之際。

報導指出，金正恩對9月25日至10月9日進行的演習進行「現場指導」，北韓軍方還舉行一系列實彈演習，包括9日針對其敵人主要港口的「超大口徑飛彈發射演習」，並動員遠程火砲和航空部隊，此外，朝鮮中央通訊社補充說特別在9月28日進行「模擬裝載戰術核彈頭的彈道飛彈發射演習」。

朝中社援引金正恩的話稱「這是對我們的戰爭威懾行動態勢的驗證，同時也是一個證明國家核防禦態勢準備周全的可靠場合」，並強調最新的演習是作為「明顯警告和明確示範」、藉此向敵人表達北韓的核反應態勢和核攻擊能力。金正恩更明確表示對與美國和南韓的談判不感興趣，並誓言要加強其政權的核武力量。

另一方面，聯合國安理會8日的一份專家報告指出「北韓正處於準備進行核武器試驗的最後階段，包括挖掘地下隧道和測試觸發裝置」，該文件表示專家觀察到北韓於3月開始在豐溪里核試驗場的3號隧道入口處重新挖掘，更重建2018年5月拆除的支架。

報告認為「豐溪里核試驗場的工作為進一步進行核試驗以發展核武器鋪平道路，如果真的進行核實驗，將是北韓的第7次核試驗」。

北韓 金正恩 南韓

上一則

奧地利總統大選 76歲自由派范德貝倫料獲連任

下一則

英相特拉斯面臨逼宮 支持度創低「比強生還慘」

延伸閱讀

金正恩視察核武部隊演習 聯國：北韓核試進入最後階段

金正恩視察核武部隊演習 聯國：北韓核試進入最後階段
普亭70歲金正恩祝壽 分析：同遭孤立相互取暖

普亭70歲金正恩祝壽 分析：同遭孤立相互取暖
猜不透金正恩意圖 CNN：美高層官員認缺乏內部可靠情報

猜不透金正恩意圖 CNN：美高層官員認缺乏內部可靠情報
兩韓42架軍機對峙 美譴責中俄讓金正恩「有恃無恐」

兩韓42架軍機對峙 美譴責中俄讓金正恩「有恃無恐」

熱門新聞

泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20
英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05

生育率最低5國「都在亞洲」 網揭1共同點：誰敢生？

2022-10-05 18:40
卡蜜拉（左起）、查理、威廉、凱特是英國皇室目前最重要的4人組。（圖／摘自IG）

英王室「4巨頭」合照露玄機？查理為這理由打壓哈利

2022-10-03 19:38
西班牙雜誌「浮華機密」宣稱，丹麥王室出現裂痕的真正原因是女王么子約阿基姆王子（左二）「深愛」嫂嫂瑪莉太子妃（右二）。圖為丹麥王儲弗雷德里克王子（右一）與夫人瑪莉，及約阿基姆王子與夫人瑪麗（左一）9月11日出席慶祝丹麥女王瑪格麗特二世登基50年宴會。（Getty Images）

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

2022-10-07 08:59

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職