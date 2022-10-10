英相特拉斯面臨逼宮 支持度創低「比強生還慘」

英相特拉斯的地位將面臨新的威脅。（歐新社）

英國 國會下議院將在本周開議，由於英國首相特拉斯 的減稅計畫引發市場動盪、又失去民心，她的地位將面臨新的威脅。據路透報導，一項民調 顯示，工黨目前以47%的支持率領先保守黨的26%，是前所未見的領先優勢。

特拉斯上任不到一個月，提出的減稅政策已拖累英鎊重貶，擊沉執政黨保守黨的民意支持度。即便她被迫扭轉為最高所得者減稅的計畫，也在上周的黨代表大會為政策辯護，仍無助挽回民心。

YouGov在8日發布的民調顯示，保守黨的民意支持度為22%，遠低於工黨的52%。工黨領袖斯塔默獲得43%支持率，領先特拉斯的13%。另外，61%的人認為今年應該舉行全國大選。

Opinium的調查也顯示，工黨以47%的支持率領先於保守黨的26%，是Opinium有紀錄以來工黨的最大優勢。調查也顯示，特拉斯的個人支持度降至負47，為史上最低，甚至比前首相強生的醜聞期間、以及梅伊下台前夕還低。

另據「衛報」消息，近期民調顯示，僅14%英國人對特拉斯有好感，超過半數的民眾認為特拉斯應立即辭職。在特拉斯內閣中，最不受歡迎的大臣是財相科沃滕。YouGov原預測，科沃滕的民調應在取消減稅政策後有所回升，然而他的支持率仍直線下降，只有11%支持率。

衛報並預測，兩年後工黨將贏得首相之位。

如今，保守黨議員正準備挑戰特拉斯要砍福利津貼、擴大舉債的計畫。儘管英國保守黨在下議院擁有多數席次，特拉斯的一連串失策卻使她陷入和梅伊類似的困境。她提出的減稅措施讓同僚不滿，取消廢止45%最高所得稅率卻又讓閣員表達沮喪，致使她推動以大規模解除管制與減稅計畫的能力，可能受到黨內異議的阻礙。

她的最大危機，將來自坐在後排、曾任內閣官員的普通議員，可能發動逼宮。彭博資訊指出，一群議員正準備對特拉斯發動不信任投票。目前這群分屬不同派系的議員並未協調彼此計畫，而特斯拉在黨魁選舉時的對手蘇納克也始終保持沉默。

理論上，特拉斯的第一年任期安全無虞，但實務上，強生和梅伊在這段蜜月期過後，終究還是被迫提早下台。

最近，多家媒體發文抨擊特拉斯上任一個月的執政成果，包括「衛報」直言「英國政治史上最糟糕的首相」；「金融時報」連續多天批評特拉斯「固執、令人感到絕望」；英國「旁觀者」雜誌更諷刺：「特拉斯是一個真正的成年人嗎？」