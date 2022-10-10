奈及利亞洪水翻船 奪至少76命

奈及利亞36州今年共有29州爆發洪水，災情慘重。（美聯社）

奈及利亞官員今天表示，東南部安那布拉州發生翻船事故，造成至少76人死亡。

路透報導，國家緊急事故管理地方協調員塔尼穆說，這艘搭載85人的船隻日在阿南布拉州的奧格巴魯地區翻覆，而罹難的大多是婦女和孩童。他們當時因為自己居住的社區被洪水 淹沒而登船前往安全之處，沒想到遭遇此悲劇。

事故發生在昨天上午11時至中午之間，前地方官員表示，船隻出發後不久引擎故障，隨即被海浪打翻，「這是在地製造的船隻，能搭載超過100人，不幸的是引擎故障，乘客互相踩踏」。

奈及利亞36州今年共有29州爆發洪水，安那布拉是其中之一，至少50萬人受災。奧金表示，洪水摧毀了8個社區的對外道路，居民不得不得靠船隻出入。

另一方面，澳洲 新南威爾斯州近日也遭豪雨重創，雨勢今天開始放緩，但仍有多個地區面臨洪水警示。

新南威爾斯州緊急服務部門在聲明中指出，部門一個晚上回應了343次的協助請求，並進行21次與洪水相關的救援行動。洪水影響下，他們下令疏散兩個露營區和假日遊樂區，以及首府雪梨西北方的格羅諾斯角。

新南州各地大約有80個城鎮或區域，包括雪梨的郊區在內，面臨洪水警示。

澳洲東部罕見的連續第3年出現反聖嬰現象，導致降雨增加。距離年底還有近3個月的時間，雪梨今年截至本月6日的雨量已刷新1858年有紀錄以來的最大年雨量。水壩幾乎滿水位，河川也瀕臨溢流。