我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

北韓再射彈 2周內8枚 美航母「雷根號」罕見調頭軍演

編譯中心／綜合9日電
南韓媒體4日報導北韓4日發射的1枚中程彈道飛彈飛越日本東北部上空。(美聯社)
南韓媒體4日報導北韓4日發射的1枚中程彈道飛彈飛越日本東北部上空。(美聯社)

北韓於當地時間9日凌晨近2時發射2枚彈道飛彈，美聯社報導，這是北韓在兩周內的第七和第八枚飛彈，日本放送協會（NHK）指出，10日是北韓勞動黨建黨紀念日，北韓頻頻試射顯示提高對抗美國態度。對此，美國稱正與盟國密切磋商。

北韓射彈數小時前，美國和南韓在朝鮮半島東海岸剛結束為期兩天的海軍演習。美核動力航空母艦雷根號戰鬥群參與聯合軍演。鑑於北韓近來一再試射飛彈，4日發射的中程彈道飛彈飛越日本東北部上空，雷根號打擊群上月底結束軍演後已離開南韓，罕見又掉頭。

路透報導，日本防衛大臣濱田靖一表示，這2枚飛彈的飛行高度為100公里，射程則為350公里。第1枚飛彈於凌晨1時47分左右發射，第2枚在約6分鐘後發射。濱田靖一指出，2枚飛彈都落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

南韓軍方分析指出，這兩枚飛彈應該是短程彈道飛彈，因其在高度和射程上都與北韓超大型多管火箭炮KN-25較相似。韓方也指出發射地點是北韓江原道文川，當地有北韓的海軍基地。

北韓領導人金正恩。(美聯社)
北韓領導人金正恩。(美聯社)

北韓發射飛彈後，美國軍方表示正與盟國和夥伴密切磋商，並稱此舉突顯北韓核武和彈道飛彈計畫「破壞穩定的影響」。美國方面評估，最新的試射行動不會對美國人員或盟國構成威脅。總部位於夏威夷的美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）發布聲明稱，「美國協防南韓和日本的承諾仍然堅不可摧。」

這是北韓自9月25日以來第7次發射飛彈，其中在10月4日發射的1枚中程彈道飛彈飛越日本東北部上空。在美日韓戰機升空、美韓發射飛彈回應後，北韓6日又射了2枚短程飛彈。6日晚間，北韓12架戰機升空進行空對地射擊演習，與南韓30多架戰機對峙了一個多小時。NHK與韓聯社報導，專家指出，北韓在展示隨時隨地都能發射飛彈的能力。

據北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓稍早表示，試射飛彈是自我防衛免受美國直接軍事威脅，而且並未危害鄰國和區域安全。

北韓中央通信社引述民航局發言人說法報導：「我方飛彈試射是一項正常、有計畫的自衛措施，目的在保護我國安全和區域和平免受美國直接軍事威脅。」

雷根號打擊群罕見調頭與日本和南韓的軍艦舉行聯合演習，對北韓四日試射一枚飛越日本的...
雷根號打擊群罕見調頭與日本和南韓的軍艦舉行聯合演習，對北韓四日試射一枚飛越日本的彈道飛彈做出回應。 （美聯社）

北韓 日本 彈道飛彈

上一則

俄充公和平獎人權組織「紀念」總部

延伸閱讀

北韓發射2枚彈道飛彈 美稱正與盟國密切磋商

北韓發射2枚彈道飛彈 美稱正與盟國密切磋商
普亭70歲金正恩祝壽 分析：同遭孤立相互取暖

普亭70歲金正恩祝壽 分析：同遭孤立相互取暖
美國就北韓射飛彈祭出新制裁 1名台灣人被列入

美國就北韓射飛彈祭出新制裁 1名台灣人被列入
兩韓42架軍機對峙 美譴責中俄讓金正恩「有恃無恐」

兩韓42架軍機對峙 美譴責中俄讓金正恩「有恃無恐」

熱門新聞

英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

2022-10-02 00:39
泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20
卡蜜拉（左起）、查理、威廉、凱特是英國皇室目前最重要的4人組。（圖／摘自IG）

英王室「4巨頭」合照露玄機？查理為這理由打壓哈利

2022-10-03 19:38

超人氣

更多 >
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民