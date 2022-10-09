北韓再射彈 2周內8枚 美航母「雷根號」罕見調頭軍演

南韓媒體4日報導北韓4日發射的1枚中程彈道飛彈飛越日本東北部上空。(美聯社)

北韓 於當地時間9日凌晨近2時發射2枚彈道飛彈 ，美聯社報導，這是北韓在兩周內的第七和第八枚飛彈，日本 放送協會（NHK）指出，10日是北韓勞動黨建黨紀念日，北韓頻頻試射顯示提高對抗美國態度。對此，美國稱正與盟國密切磋商。

北韓射彈數小時前，美國和南韓在朝鮮半島東海岸剛結束為期兩天的海軍演習。美核動力航空母艦雷根號戰鬥群參與聯合軍演。鑑於北韓近來一再試射飛彈，4日發射的中程彈道飛彈飛越日本東北部上空，雷根號打擊群上月底結束軍演後已離開南韓，罕見又掉頭。

路透報導，日本防衛大臣濱田靖一表示，這2枚飛彈的飛行高度為100公里，射程則為350公里。第1枚飛彈於凌晨1時47分左右發射，第2枚在約6分鐘後發射。濱田靖一指出，2枚飛彈都落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

南韓軍方分析指出，這兩枚飛彈應該是短程彈道飛彈，因其在高度和射程上都與北韓超大型多管火箭炮KN-25較相似。韓方也指出發射地點是北韓江原道文川，當地有北韓的海軍基地。

北韓領導人金正恩。(美聯社)

北韓發射飛彈後，美國軍方表示正與盟國和夥伴密切磋商，並稱此舉突顯北韓核武和彈道飛彈計畫「破壞穩定的影響」。美國方面評估，最新的試射行動不會對美國人員或盟國構成威脅。總部位於夏威夷的美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）發布聲明稱，「美國協防南韓和日本的承諾仍然堅不可摧。」

這是北韓自9月25日以來第7次發射飛彈，其中在10月4日發射的1枚中程彈道飛彈飛越日本東北部上空。在美日韓戰機升空、美韓發射飛彈回應後，北韓6日又射了2枚短程飛彈。6日晚間，北韓12架戰機升空進行空對地射擊演習，與南韓30多架戰機對峙了一個多小時。NHK與韓聯社報導，專家指出，北韓在展示隨時隨地都能發射飛彈的能力。

據北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓稍早表示，試射飛彈是自我防衛免受美國直接軍事威脅，而且並未危害鄰國和區域安全。