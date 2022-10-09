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電纜遭破壞 德北鐵路中斷3小時

編譯中心／綜合8日電
德國鐵路網絡發生重大中斷，眾多乘客在柏林火車站的月台上等待火車。（Getty Images）
德國鐵路網絡發生重大中斷，眾多乘客在柏林火車站的月台上等待火車。（Getty Images）

路透報導，德國2處對鐵路網絡非常重要的電纜8日上午遭切斷，導致德國北部的所有鐵路交通中斷將近3個小時，當局稱之為破壞行為，但是未能確定誰必須對此負責。

德國交通部長維辛(Volker Wissing)在新聞記者會上說，德國聯邦警察已對這起事件展開調查。他表示：「很明顯地，這是一起有針對性和惡意的行動。」

在北約組織和歐盟上個月強調在北溪(Nord Stream)天然氣管線發生「破壞」行為之後，歐洲各國必須保護關鍵基礎設施，德國今天發生的破壞鐵路交通事件，立即敲響了警鐘。

一位不願透露姓名的安全消息人士說：「我們此時不能說太多，現在還為時尚早。」這名消息人士說，從目前很常見的單純盜竊電纜到有針對性的攻擊。

德國鐵路公司稍早前曾將鐵路網絡中斷的原因，歸咎於無線電通信的技術問題。

鐵路交通中斷影響通過下薩克森邦(Lower Saxony)和什勒斯維希-霍爾斯坦邦(Schleswig-Holstein)，以及不來梅(Bremen)和漢堡(Hamburg)等城市的鐵路服務，並對前往丹麥和荷蘭的國際鐵路旅行造成連鎖影響。

德國 警察 歐盟

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