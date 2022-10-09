我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

俄充公和平獎人權組織「紀念」總部

編譯中心／綜合8日電
俄羅斯人權組織「紀念」獲頒諾貝爾和平獎後數小時，俄國法院下令將「紀念」的莫斯科總部充公。(美聯社)
俄羅斯人權組織「紀念」獲頒諾貝爾和平獎後數小時，俄國法院下令將「紀念」的莫斯科總部充公。(美聯社)

俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）報導，就在俄國人權組織「紀念」（Memorial）獲頒諾貝爾和平獎後數小時，俄國特維爾區法院下令將「紀念」的莫斯科總部充公。

法新社報導，「紀念」是俄國最著名的人權組織，去年12月被俄國當局正式解散。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）稍早宣布，白俄羅斯人權團體領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」以及烏克蘭的「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties）共同獲頒今年的諾貝爾和平獎。

俄國檢察總長辦公室一名代表8日在法庭中指控「紀念」組織「為納粹罪犯洗白、抹黑當局，並製造蘇聯的虛假形象。」

俄國當局將「紀念」刻劃成一個玷汙俄國歷史的組織。

「紀念」自1989年創立以來，記錄了許多史達林主義者的罪行，並創建一個龐大的歷史檔案庫。

「紀念」被解散後，人們愈來愈擔心這個檔案庫的命運與安全。「紀念」主席拉欽斯基（Yan Rachinsky）表示，曾有人提議將這些檔案帶到國外，但最後仍決定將它們留在俄國。

「紀念」總部過去常定期舉辦向大眾開放的展覽。

俄羅斯人權組織「紀念」獲頒諾貝爾和平獎後數小時，俄國法院下令將「紀念」的莫斯科總...
俄羅斯人權組織「紀念」獲頒諾貝爾和平獎後數小時，俄國法院下令將「紀念」的莫斯科總部充公。(美聯社)

俄國 白俄羅斯 諾貝爾

上一則

烏東利曼又見亂葬崗 2處估埋上百具遺體

下一則

北韓再射彈 2周內8枚 美航母「雷根號」罕見調頭軍演

延伸閱讀

烏稱克里米亞橋爆炸應歸咎俄方 俄軍陣前換將

烏稱克里米亞橋爆炸應歸咎俄方 俄軍陣前換將
人權組織「紀念」剛獲諾貝爾和平獎 俄法院下令充公

人權組織「紀念」剛獲諾貝爾和平獎 俄法院下令充公
烏為克里米亞橋爆炸按讚 俄斥基輔顯露恐怖主義本質

烏為克里米亞橋爆炸按讚 俄斥基輔顯露恐怖主義本質
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

熱門新聞

英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

2022-10-02 00:39
泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20
卡蜜拉（左起）、查理、威廉、凱特是英國皇室目前最重要的4人組。（圖／摘自IG）

英王室「4巨頭」合照露玄機？查理為這理由打壓哈利

2022-10-03 19:38

超人氣

更多 >
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民