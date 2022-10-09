俄充公和平獎人權組織「紀念」總部

俄羅斯人權組織「紀念」獲頒諾貝爾和平獎後數小時，俄國法院下令將「紀念」的莫斯科總部充公。(美聯社)

俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）報導，就在俄國 人權組織「紀念」（Memorial）獲頒諾貝爾 和平獎後數小時，俄國特維爾區法院下令將「紀念」的莫斯科總部充公。

法新社報導，「紀念」是俄國最著名的人權組織，去年12月被俄國當局正式解散。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）稍早宣布，白俄羅斯 人權團體領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」以及烏克蘭的「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties）共同獲頒今年的諾貝爾和平獎。

俄國檢察總長辦公室一名代表8日在法庭中指控「紀念」組織「為納粹罪犯洗白、抹黑當局，並製造蘇聯的虛假形象。」

俄國當局將「紀念」刻劃成一個玷汙俄國歷史的組織。

「紀念」自1989年創立以來，記錄了許多史達林主義者的罪行，並創建一個龐大的歷史檔案庫。

「紀念」被解散後，人們愈來愈擔心這個檔案庫的命運與安全。「紀念」主席拉欽斯基（Yan Rachinsky）表示，曾有人提議將這些檔案帶到國外，但最後仍決定將它們留在俄國。