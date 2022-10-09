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愛爾蘭加油站爆炸10死 巨響傳數英里

編譯中心／綜合8日電
愛爾蘭多尼哥爾郡一處加油站7日發生大爆炸，至少10死。(Getty Images)
愛爾蘭多尼哥爾郡一處加油站7日發生大爆炸，至少10死。(Getty Images)

愛爾蘭警方8日表示，西北部多尼哥郡（Donegal）一座加油站7日發生爆炸，目前死亡人數已增至10人，其中包括1個小女孩。愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）趕往現場視察前告訴媒體，「這堪稱黑暗的一天」。

中央社引述法新社報導，愛爾蘭警察隊（Garda Siochana）表示，這起爆炸案發生於當地時間7日下午3時20分左右，地點則在多尼哥郡的柯里斯洛（Creeslough）村。

警方指出，「死亡名單包括4名男性、3名女性、2名青少年（男女各一）和1個小女孩」，他們都是當地居民。

現場照片顯示，加油站的店舖樓上居住區牆壁遭到炸穿，屋頂有部分塌陷，瓦礫散落到停有若干車輛的加油位置。

居住地點距離事發現場僅約150公尺的1名居民形容，爆炸聲聽起來像「炸彈」。

新芬黨（Sinn Fein）籍國會議員杜赫蒂（Pearse Doherty）指出，這宗「強烈爆炸」的聲音傳到了周圍數英里外，且這座加油站是柯里斯洛村的唯一商店，內部還設有郵局和髮廊，「大家都抱著最好的希望，但這是一次嚴重爆炸，正好炸穿了這棟建築。」

柯里斯洛村距離北愛爾蘭邊境約50公里，當地人口約為400人。

愛爾蘭警方證實，多尼哥爾郡（Donegal County）一處加油站於當地時間7...
愛爾蘭警方證實，多尼哥爾郡（Donegal County）一處加油站於當地時間7日下午3時15分許發生大爆炸，不只毀損附近公寓，還造成至少3死30傷，緊急救援行動仍在進行中。(截自推特)

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