拉脫維亞慶雙十盛況空前 烏克蘭音樂家唱台語民謠

拉脫維亞國會友台小組主席福燦（前右）6日出席在拉國首都里加舉行的雙十國慶酒會，並在致詞時感謝台灣參與制裁俄羅斯、援助烏克蘭，強化民主國家的團結互助。圖為福燦在酒會向駐拉脫維亞代表李憲章（前左）致意。（駐拉脫維亞代表處提供）

駐拉脫維亞代表處近日舉行國慶酒會，近200名政治、科研等領域人士出席，還有烏克蘭 音樂家應邀以國寶樂器班杜拉琴演奏台灣民謠，並以台語背詞、演唱，熱鬧景象近年僅見。

繼4日在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）舉辦後，駐處6日在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行中華民國（台灣）111年國慶酒會，出席賓客包括拉國官員、國會議員，以及產業、學術、媒體等各領域代表和駐拉外交使團人員。近日前往拉脫維亞訪問的中山大學校長鄭英耀及該校教授一行25人也應邀與會。

駐拉脫維亞代表李憲章致詞表示，今年恰逢台灣在拉脫維亞設立代表處30周年，是回顧台拉關係、承諾持續深化雙邊互惠友好情誼的莊嚴時刻。

李憲章說，台灣與拉脫維亞的歷史淵源可上溯至1920年代，雙方追求自由、民主及維護國家主權與獨立的歷程具相似之處，更同樣是位居對抗中國及俄羅斯 等共產主義和霸權軍事威脅的第一線，可謂共享普世價值、理念相近的民主同盟。李憲章感謝拉脫維亞政府及國會過去3年來大力支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

俄羅斯2月全面侵略烏克蘭，李憲章提到，台灣堅定支持民主陣營反對極權侵略，政府近日也發布聲明，譴責俄羅斯違反國際法、在遭俄軍占領的烏克蘭部分領土推動非法公投 。台灣拒絕認可俄羅斯舉辦的非法公投及兼併烏國領土的行徑。

此外，李憲章指出，俄烏戰爭爆發後，台灣積極參與西方對俄制裁，並捐助總計700噸物資及3300萬美元協助烏克蘭難民，其中有100萬美元援贈拉脫維亞協助安置在拉難民。

李憲章也與賓客分享台灣在防疫、經濟及重要產業的亮眼表現。

拉脫維亞國會友台小組主席福燦（Janis Vucans）致詞時介紹台、拉雙邊過去一年的合作成果，並感謝台灣參與對俄制裁、援助烏克蘭，強化民主國家的團結互助。接受台灣100萬美元善款的拉國慈善組織Ziedot主席蒂曼塔（Rūta Dimanta）也表示台灣是拉脫維亞和烏克蘭的「真朋友」，並說明善款運用情形。

李憲章會後表示，今年國慶酒會是近年出席人數最多的一次，顯示台、拉關係升溫。與會賓客並提到，台灣的援烏義舉廣獲波羅的海地區民眾認同。

駐拉代表處在酒會現場佈置烏克蘭國旗，並邀請因戰爭而輾轉移居拉脫維亞的兩位烏克蘭音樂家出席。她們當場演奏、演唱4首台灣知名歌謠，包括「月亮代表我的心」、「雨夜花」、「望春風」、「高山青」，以及拉脫維亞和烏克蘭民謠各兩首，傳達跨國界、跨語言的情感。

其中一位音樂家演奏極具代表性的烏克蘭彈撥樂器班杜拉琴（bandura）。班杜拉琴歷史超過500年，猶如小型豎琴，琴弦可多達約70根，表現力強，近年也有電子班杜拉琴。

由於班杜拉音樂與烏克蘭的吟遊詩人、口述歷史傳統緊密相連，被視為民族記憶與認同的重要載具，在蘇聯當局強迫「大一統」的時代，演出遭鎮壓、音樂家遭集體殺害，因此在1990年代初重獲獨立後，班杜拉音樂成為烏克蘭文化重建與復興重點之一。