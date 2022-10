克赤大橋發生卡車爆炸 烏總統府顧問推文：這是開始

俄羅斯 聯邦國家反恐委員會(RIA)8日表示,連結本土與克里米亞半島的克赤大橋早上發生卡車爆炸。烏克蘭 總統府顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)則推文表示,這是「開始」。

波多利雅科在推文發布了克赤大橋公路橋面塌陷的照片,並且寫道「克里米亞、大橋、開始。所有非法的事物必須被毀、所有被偷的事物必須歸還烏克蘭,所有被俄羅斯占領的必須被驅逐」。

俄羅斯衛星通訊社指出,這是波多利雅科承認烏克蘭對克里米亞大橋的恐攻負責。

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP