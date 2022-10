克里米亞刻赤大橋大火 黑煙直竄 俄反恐委員會發布原因

衛報與俄羅斯 官媒「RT」8日報導,連結俄羅斯本土與克里米亞半島的克赤大橋早上發生大爆炸。俄羅斯國家反恐委員會(National Anti-Terrorist Committee,RIA)表示,一輛卡車在橋上爆炸。

「RT」在Telegram官方頻道寫到,RIA稱這起爆炸導致行經該橋梁的貨運列車油罐車被引燃。俄羅斯衛星通訊社引述RIA說法報導,「一輛來自塔曼半島方向的卡車在克里米亞大橋的汽車 通行處發生爆炸,導致7傑前往克里米亞半島方向的列車罐車起火」。

RIA聲明,克里米亞大橋的「2個汽車渡口的橋樑出現部分坍塌,陸地部分上方的拱門沒有受損」。

據報導,目擊者稱這起事件發生在早上6時左右,幾公里外都能聽到爆炸聲響。俄羅斯衛星通訊社指克里米亞鐵路公司證實一列貨運列車過橋時,尾部一節油罐車起火,列車成員沒有受傷,機車連同部分車廂運至克赤站,沒有造成人員傷亡。

從社群媒體 流傳的影像顯示,橋上列車至少兩節車廂陷入了熊熊燃燒的大火之中,同時伴隨著巨大的黑色煙柱,其他照片則可見到鐵路橋旁邊的公路橋部分橋面已經塌陷。管理公路橋的「塔曼」道路管理局已表示,跨刻赤海峽運輸通道的交通暫停。

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE