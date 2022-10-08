克里米亞刻赤大橋大火 黑煙直竄 俄反恐委員會發布原因

連結俄羅斯本土與克里米亞半島的克赤大橋早上發生大爆炸，俄羅斯國家反恐委員會表示，起因是一輛卡車爆炸。（翻攝自Telegram / Rybar）

衛報與俄羅斯 官媒「RT」8日報導，連結俄羅斯本土與克里米亞半島的克赤大橋早上發生大爆炸。俄羅斯國家反恐委員會（National Anti-Terrorist Committee，RIA）表示，一輛卡車在橋上爆炸。

「RT」在Telegram官方頻道寫到，RIA稱這起爆炸導致行經該橋梁的貨運列車油罐車被引燃。俄羅斯衛星通訊社引述RIA說法報導，「一輛來自塔曼半島方向的卡車在克里米亞大橋的汽車 通行處發生爆炸，導致7傑前往克里米亞半島方向的列車罐車起火」。

RIA聲明，克里米亞大橋的「2個汽車渡口的橋樑出現部分坍塌，陸地部分上方的拱門沒有受損」。

據報導，目擊者稱這起事件發生在早上6時左右，幾公里外都能聽到爆炸聲響。俄羅斯衛星通訊社指克里米亞鐵路公司證實一列貨運列車過橋時，尾部一節油罐車起火，列車成員沒有受傷，機車連同部分車廂運至克赤站，沒有造成人員傷亡。

從社群媒體 流傳的影像顯示，橋上列車至少兩節車廂陷入了熊熊燃燒的大火之中，同時伴隨著巨大的黑色煙柱，其他照片則可見到鐵路橋旁邊的公路橋部分橋面已經塌陷。管理公路橋的「塔曼」道路管理局已表示，跨刻赤海峽運輸通道的交通暫停。

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022