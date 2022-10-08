若北韓再核試 南韓考慮廢「平壤共同宣言」

美日韓展開聯合海上軍演，因應北韓頻繁射彈挑釁。（歐新社）

北韓 半島緊張局勢加劇之際，南韓 與美國7日展開有美國航空母艦參加的聯合海上軍演，南韓防長李鐘燮同日接見美國印太司令部司令阿基里諾時，也呼籲該部支持加強韓美聯防力量，以遏制北韓進一步挑釁。而據韓媒報導，駐韓美軍的「薩德」和「愛國者」反飛彈系統，最快將在本月底啟動整合運作。

南韓聯合參謀本部說，這項海上演習將在10月7至8日在南韓東部外海舉行，「準備透過與雷根號航艦打擊群的聯合演習，來應對北韓挑釁」。這場演習前，北韓6日向這片海域發射兩枚彈道飛彈 ，隨後並派遣12架戰機在兩韓邊境附近飛行，執行罕見的轟炸演習，南韓則派出30架戰機因應。

為反制北韓威脅，韓聯社7日援引消息人士報導，駐韓美軍的「薩德」和「愛國者」反飛彈系統最快將在本月底啟動整合運作，屆時針對北韓彈道飛彈的上升段和末端攔截能力將大幅提升。

此外，美國今天就北韓本周試射飛彈實施新的制裁，名單包括新加坡人郭記勝、台灣人陳詩煥，以及在馬紹爾群島註冊的新東方海運公司。美國指控他們擁有或經營管理的一艘油輪，涉嫌多次向北韓運送精煉石油，將限制其在美國或與美國經濟實體進行金融活動。

兩家在新加坡註冊的公司Anfasar Trading (S) Pte. Ltd.和Swanseas Port Services Pte. Ltd.，也被列入制裁名單。

另外，鑑於北韓接連幾日的核武器和導彈威脅，南韓政府認為北韓進行第7次核試的可能性相當高。據南韓「朝鮮日報」 報導，如果北韓進行第七次核試，當局強烈考慮宣布終止2018年簽署的「平壤共同宣言」，以利擴大前線空中偵察區以及實彈射擊訓練區。

據報導，在北韓最近的彈道飛彈挑釁之後，總統尹錫悅已收到安全官員關於違反軍事協議等軍事對策的報告，提議軍事協議終止。

「平壤共同宣言」由南韓前總統文在寅和北韓領導人金正恩，於2018年9月19日簽署，包括在非軍事區（DMZ）南北10至40公里內建立禁飛區，並禁止空中偵察活動。內容也提到北韓去核化，為此北韓決定永久廢棄東倉里引擎試驗場和飛彈發射台，也考慮永久廢棄寧邊核設施。