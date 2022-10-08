馬克宏發起、44國領袖出席 歐政治共同體會議初登場

法國總統馬克宏是歐洲邁向政治一體化的重要推手。（美聯社）

由法國總統馬克宏 發起的「歐洲政治共同體」（European Political Community，EPC）首屆會議，6日於捷克首都布拉格舉行；共44位各國領導人與會，討論歐洲重要基礎設施的保護，打擊網路攻擊，解決地區爭端，及協調能源政策、區域紛爭、移民等議題。然而多國人士質疑，EPC將淪為缺乏實質效力的清談俱樂部。

此次會議除了歐盟 27位國家領導人，英國 、挪威、土耳其、烏克蘭等17個歐洲國家和地區都獲邀參加，期望建立新的泛歐洲組織來對抗俄羅斯，並處理俄烏戰爭引起的歐洲能源及安全問題。

英國首相特拉斯遲至上周才表示將出席會議，應是期望透過會議重建英國與歐洲各國的關係。

會中也不乏多位親俄領袖，包含土耳其總統厄多安與匈牙利總理奧班。厄多安曾在俄烏戰爭多次為俄國緩頰，而被歐盟視為「戰爭牛虻」的奧班近期在國內發起「全國磋商」議題，大力批評歐盟對俄的能源制裁。

捷克今年7月接任歐盟理事會輪值主席國，也是首屆EPC峰會地主國，未來預計每半年舉行一次。

「歐洲政治共同體」6日於捷克首都布拉格舉行，法國總統馬克宏（左）和捷克總理費亞拉在歐洲政治共同體會議結束後出席媒體發布會。（美聯社）

儘管有豪華出席陣容，分析人士卻懷疑峰會無法解決實質問題，認為EPC峰會將由歐盟國家主導，其他非歐盟國之間的分歧短時間內難有共識。不過也有專家認為，這場會議提供非歐盟與非北約成員國的歐洲領袖難得的交流機會。

烏克蘭總統澤倫斯基在峰會後的晚宴上透過視訊發表談話，強調歐洲政治共同體的成員國含烏但不含俄，有非常重要的政治意義。

法國一直有意當歐洲的老大哥，帶領歐洲與美國聯手，共同抵禦俄國與中國等潛在敵人。專業人士擔心歐洲政治共同體將削弱北約效力，並讓一些正排隊加入歐盟的國家有機會暗渡陳倉。位於西歐的多個歐盟創始國一直很排斥歐盟擴編，已經脫歐的英國更質疑法國與比利時根本打算組成一個「新歐盟」。

馬克宏被問到會議是否是歷史性的一刻時巧妙迴避了問題，表示這是個史無前例的開始，提供歐洲領袖深入對話的機會，「我們首先要對現狀達成共識，接者才是擬定共同策略……且我希望是『定期長期』擬定共同策略。」