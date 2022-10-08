我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

毯子蓋頭熟睡… 泰女童槍口餘生 精神受重創呆滯

編譯中心／綜合7日電
死者家屬對親人離世感到悲痛。（美聯社）
死者家屬對親人離世感到悲痛。（美聯社）

泰國一名前警員日前持槍闖入農磨蘭普府一間托兒所大開殺戒，造成38人死亡，其中24人是不到5歲的孩童，震驚全球。槍案發生時，一名3歲女童正在午睡，並把毯子蓋在頭上，才躲過槍手注意，成為教室內唯一倖存者，但事發後神情呆滯，精神受重創。

案發時，許多孩子在託兒所的教室內午睡，3歲女童農安把毯子蓋在頭上，因此躲過一劫；她在事發期間全程沉睡，渾然不知大屠殺正在發生。

農安在案發後受到巨大衝擊，即使在祖母懷裡也不發一語，眼神呆滯，並不斷咬手指。祖母表示，孫女跟以前開朗的樣子判若兩人，「在接到孫女時，只覺得放下心頭大石，但是一想到其他的孩子全都遭到殺害，就心痛不已。」

總理帕拉育今天抵達農磨蘭普府慰問死傷者家屬，並到事發地點的幼托中心外獻上白花哀悼致意。泰國政府將提供1300萬泰銖（下同，約34.6萬美元）的補償金額給家屬。

總理府發言人阿努查 表示，政府將提供補償金給死傷者的家屬，包括每個死者家屬20萬泰銖、每個重傷者10萬泰銖、每個輕傷者5萬泰銖；若因此事件嚴重傷殘者，每人將獲20萬泰銖的補償金額，總金額初估約1300萬泰銖。

根據警方調查，兇手潘亞有吸毒和暴力行為紀錄，他下周將因為吸毒案出庭受審。但根據初步驗屍結果，他在犯案前並沒有吸毒。

泰國

上一則

越南網紅景點 河內市火車街被封 業者盼重啟遭拒

下一則

若北韓再核試 南韓考慮廢「平壤共同宣言」

延伸閱讀

費城槍枝氾濫 年逾300人命喪槍口 遠超紐約、洛杉磯

費城槍枝氾濫 年逾300人命喪槍口 遠超紐約、洛杉磯
泰國托兒所槍案 唯一倖存女童曝光 眼神呆滯咬手指

泰國托兒所槍案 唯一倖存女童曝光 眼神呆滯咬手指
密訪泰、美遭曝 陳明通：泰國海關用華為被駭

密訪泰、美遭曝 陳明通：泰國海關用華為被駭
泰國托兒所38死慘案 24童喪生…最小僅2歲

泰國托兒所38死慘案 24童喪生…最小僅2歲

熱門新聞

英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

2022-10-02 00:39
泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20
卡蜜拉（左起）、查理、威廉、凱特是英國皇室目前最重要的4人組。（圖／摘自IG）

英王室「4巨頭」合照露玄機？查理為這理由打壓哈利

2022-10-03 19:38

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年
丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂