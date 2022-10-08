毯子蓋頭熟睡… 泰女童槍口餘生 精神受重創呆滯

死者家屬對親人離世感到悲痛。（美聯社）

泰國 一名前警員日前持槍闖入農磨蘭普府一間托兒所大開殺戒，造成38人死亡，其中24人是不到5歲的孩童，震驚全球。槍案發生時，一名3歲女童正在午睡，並把毯子蓋在頭上，才躲過槍手注意，成為教室內唯一倖存者，但事發後神情呆滯，精神受重創。

案發時，許多孩子在託兒所的教室內午睡，3歲女童農安把毯子蓋在頭上，因此躲過一劫；她在事發期間全程沉睡，渾然不知大屠殺正在發生。

農安在案發後受到巨大衝擊，即使在祖母懷裡也不發一語，眼神呆滯，並不斷咬手指。祖母表示，孫女跟以前開朗的樣子判若兩人，「在接到孫女時，只覺得放下心頭大石，但是一想到其他的孩子全都遭到殺害，就心痛不已。」

總理帕拉育今天抵達農磨蘭普府慰問死傷者家屬，並到事發地點的幼托中心外獻上白花哀悼致意。泰國政府將提供1300萬泰銖（下同，約34.6萬美元）的補償金額給家屬。

總理府發言人阿努查 表示，政府將提供補償金給死傷者的家屬，包括每個死者家屬20萬泰銖、每個重傷者10萬泰銖、每個輕傷者5萬泰銖；若因此事件嚴重傷殘者，每人將獲20萬泰銖的補償金額，總金額初估約1300萬泰銖。

根據警方調查，兇手潘亞有吸毒和暴力行為紀錄，他下周將因為吸毒案出庭受審。但根據初步驗屍結果，他在犯案前並沒有吸毒。