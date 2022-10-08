復活節島遭縱火？摩艾石像被燒到焦黑「無法挽回」

智利領地復活節島部分地區近日遭森林大火吞噬，部分摩艾石像燒成焦黑。（路透）

當局昨表示，森林大火吞噬了智利領地復活節 島部分地區，將一些巨大的摩艾石像燒得焦黑，損毁得無法彌補。BBC引述報導指出，大火可能是有人蓄意造成。

中央社引述法新社報導，智利文化遺產部副部長培瑞斯（Carolina Perez）在推特發文說，距離智利西岸約3500公里的復活節島上，自3日以來已有100公頃土地遭大火夷為平地，「其中包括一些摩艾石像。」

被聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）列為世界遺產的拉諾拉拉庫火山周圍地區受損最為嚴重。這個地區位在拉帕努伊國家公園（Rapa Nui National Park）當中，估計有數百座摩艾石像。復活節島的巨大石像是從這座採石場的石材雕刻出來。

復活節島市長艾德門茲（Pedro Edmunds）告訴當地媒體：「火災造成的損失無法挽回。」目前還沒有關於整體損失的報告。

復活節島因新冠疫情 而關閉兩年，今年8月5日才重新開放觀光 。

智利領地復活節島部分地區近日遭森林大火吞噬，部分摩艾石像燒成焦黑。（Getty Images）

拉帕努伊國家公園昨在社交平台貼出火災後的圖片，顯示許多石像已經倒下，部分已經面部輪廓模糊，但不確定是否為大火造成。不過從部分照片可見，的確有石像被火燒至焦黑。拉帕努伊國家公園也發表聲明，表示有為數不明的石像完全燒焦，「效果超出眼睛所見，無法彌補」。該國家公園表示，缺乏國家層面的人手協助控制火災，以致火勢延燒。