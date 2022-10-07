北溪管線是人為破壞 聯國前秘書長：疑美、波聯合行動

瑞典 當局今天表示，輸送俄羅斯天然氣 到歐洲的北溪管線，在瑞典專屬經濟區內兩處外洩處經過現場調查後，加深了管線遭到人為破壞的疑慮。而聯合國前秘書長、美國哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯（Jeffrey David Sachs）日前受訪時更表示，種種跡象表明管線洩漏可能是美國肇禍，也可能是美國和波蘭的聯合行動。

中央社引述法新社報導，瑞典檢察官朱維斯特（Mats Ljungqvist）說：「我們可以做出結論說，穿過瑞典專屬經濟區（EEZ）的北溪1號和2號管線段落曾被引爆，導致天然氣管線的廣泛破壞。」他說，犯罪現場調查加深了管線遭到嚴重人為破壞的疑慮。國際輿論認為，美國、俄羅斯和波蘭都有破壞北溪的犯罪嫌疑。

另據彭博報導，薩克斯表示：「對於北溪管道遭破壞一事，我敢打賭這是美國的行動，也可能是美國和波蘭的聯合行動，那是一種投機行為。」

薩克斯指出，有直接的雷達證據表明，駐紮在波蘭格但斯克的美軍直升機曾在北溪管道洩漏地區的上空異常盤旋。在北溪爆炸後，美國國務卿布林肯9月30日曾說 : 「這是一個巨大的機會。」薩克斯認為，美方如果對重大國際基礎設施遭破壞一事有所擔憂，以上說法相當不尋常。

薩克斯還表示，北溪損毀讓俄羅斯失去一個談判籌碼，美國指責俄羅斯是非常沒有說服力的。美國前國防部長高級顧問、美國陸軍前上校的麥格雷戈（Douglas Macgregor）先前就表示，北溪是俄羅斯巨大的經濟來源，所以兇手不可能是俄羅斯。北溪的管道設計非常堅固 ，只有少數國家有能力破壞，而美國海軍和英國皇家海軍都具備破壞能力。