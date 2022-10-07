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美遊客想見教宗遭拒大鬧梵蒂岡 推倒2000年古雕像

編譯徐榆涵／綜合6日電
一名美國遊客日前在梵蒂岡的加拉蒙蒂博物館參觀時，因一直揚言要見教宗，遭到保全拒絕，一氣之下推倒兩座擁有2000年歷史的雕像。（路透）
一名美國遊客日前在梵蒂岡的加拉蒙蒂博物館參觀時，因一直揚言要見教宗，遭到保全拒絕，一氣之下推倒兩座擁有2000年歷史的雕像。（路透）

「Artnews」報導，梵蒂岡當地時間5日中午12時左右，一名年約65歲的美國遊客在梵蒂岡的加拉蒙蒂博物館（Chiaramonti Museum）參觀時，因一直揚言要見教宗，遭到保全拒絕。這名遊客一氣之下，推倒兩座擁有2000年歷史的雕像，目前已被警方逮捕並移交給義大利當局。

根據報導，該名男子先是將一座古代半身像推倒在地，要逃離現場時，又推倒了另一個半身像，造成兩座可追溯至約西元一世紀的古代半身像破裂毀損。

梵蒂岡當局發表聲明說，推倒雕像的人已被梵蒂岡警方攔下，並已移交給義大利當局。聲明並指出，損壞的雕像已被送往博物館內部的修復室，專家們正在評估毀損情況，並著手進行修復。義大利共和國報（la Repubblica）報導，其中一座雕像失去了鼻子。

據了解，目前初估兩個雕像的修復費用大約為1萬5000歐元（約1.4787萬元），至少需要耗時300到350小時來修復，而且不太可能完全恢復到之前的樣貌。

一名博物館代表向義大利訊使報（Il Messaggero）表示，這兩件毀損的作品是藏品中的「次要作品」（minor works）。

加拉蒙蒂博物館擁有大約1000件雕像，其中許多是半身像。其中最著名的是「第一門奧古斯都像」（Augusto di Prima Porta），為羅馬帝國第一位皇帝奧古斯都的白色全身大理石雕像，可以追溯至公元前20年。

義大利 博物館 教宗

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