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世衛警告 印度藥廠4咳嗽糖漿「疑致66童死於腎衰竭」

編譯張君堯／綜合6日電
世界衛生組織針對印度藥廠「Maiden Pharmaceuticals」生產的4種咳嗽和感冒糖漿發出警報，並指出它可能導致甘比亞66名兒童死於急性腎衰竭。（美聯社）
世界衛生組織針對印度藥廠「Maiden Pharmaceuticals」生產的4種咳嗽和感冒糖漿發出警報，並指出它可能導致甘比亞66名兒童死於急性腎衰竭。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）針對印度藥廠「Maiden Pharmaceuticals」生產的4種咳嗽和感冒糖漿發出警報，並指出它可能導致甘比亞66名兒童死於急性腎衰竭。

衛報報導，世衛5日發布的醫療產品警報指出這4種產品，分別是「口服鹽酸異丙嗪」（Promethazine Oral Solution）、「Kofexmalin嬰兒咳嗽糖漿」、「Makoff嬰兒咳嗽糖漿」和「Magrip N感冒糖漿」。

印度藥廠「Maiden Pharmaceuticals」生產的4種咳嗽和感冒糖漿...
印度藥廠「Maiden Pharmaceuticals」生產的4種咳嗽和感冒糖漿可能導致甘比亞66名兒童死於急性腎衰竭。(取材自推特)

世衛秘書長譚德塞表示世衛還在與該公司和印度監管機構進行進一步調查，並警告稱「受污染的藥物可能已發配到西非國家以外，並『可能』流入全球範圍內使用」。

世衛的警報還提到「迄今為止，製造商尚未就這些產品的安全性和質量向世衛組織提供保證」，並補充說「對產品樣本的實驗室分析證實它們含有過量『二甘醇』（Diethylene Glycol）和『乙二醇』（Ethylene Glycol），這些物質對人類有毒且可能致命，症狀可能包括腹痛、嘔吐、腹瀉、排尿不順、頭痛、精神狀態改變和可能導致死亡的急性腎衰竭」。

路透聯繫該印度藥廠時，對方拒絕回應，其餘包括印度藥品總局和衛生部皆未做出回應。世衛表示「從印度中央藥品標準控制組織收到的消息表明製造商只向甘比亞提供受污染的藥品」，但仍不能排除通過非正式或不受監管的市場向非洲其他國家供應藥品，並強調「此外，製造商可能在其他產品中使用相同材料並在當地分銷或出口，因此該藥品流入全球市場是可能的」。

對此，譚德塞敦促謹慎行事，並呼籲所有國家檢測並移除這些產品，以防止對患者造成進一步傷害。

世衛 印度 譚德塞

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