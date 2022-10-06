我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想見教宗遭拒 美國遊客在梵蒂岡鬧事 推倒2000年古雕像

世說新聞╱Target黑五已開跑 大家都在搶這些

泰托兒所槍擊38死「滿地童屍」大批粉色棺材運出

編譯徐榆涵／即時報導
救難人員稍早將裝著遇難者遺體的棺材移至當地醫院太平間。(Getty Images)
救難人員稍早將裝著遇難者遺體的棺材移至當地醫院太平間。(Getty Images)

泰國東北部農磨蘭普府6日發生一起大規模槍擊慘案，34歲前警員潘亞（Panya Khamrab）闖入當地一間日托中心無差別攻擊，造成至少38人死亡、逾10人受傷，且其中有22名死者為幼童。槍擊案發生後，救援人員將喪命的幼童遺體放進鑲上金邊的粉色和白色棺材內，並將這些棺材陸續抬上卡車載離，場面一片哀戚。

路透報導，泰國副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在現場雙手合十、低著頭，並說「所有泰國人以及全世界所有知道這件事的人，都會感到非常的沮喪和悲傷」。

救援人員將喪命的幼童遺體放進鑲上金邊的粉色和白色棺材內。(Getty Image...
救援人員將喪命的幼童遺體放進鑲上金邊的粉色和白色棺材內。(Getty Images)

潘亞因吸毒於2021年遭警方免職，6日當天才剛參加完一場有關指控他吸毒的法庭聽證會，聽證會結束後，他便持槍和刀衝進磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）的一間托兒所濫射濫砍，接著回家殺害自己的妻小後自盡。

領導首批到達現場的救援隊隊長皮亞拉克（Piyalak Kingkaew）說，「沒有人希望這種事發生，也沒有人想看到這個場景，實在令人痛心。雖然我們已經習慣看到大量屍體，以前也曾經歷這種情況，但這次事件仍讓人無比痛心。」他也描述了現場畫面，當時孩子們滿身是血躺在教室內，他們當時正在睡午覺，這群喪命的幼童年齡僅介於2歲到5歲之間。

泰國 槍擊

上一則

想見教宗遭拒 美國遊客在梵蒂岡鬧事 推倒2000年古雕像

延伸閱讀

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
歌手半盎司 遭槍擊 慘死洛市韓國城 妻正懷孕

歌手半盎司 遭槍擊 慘死洛市韓國城 妻正懷孕
紐大校外驚傳槍擊 保安急傳簡訊籲學生「跑、躲、戰鬥」

紐大校外驚傳槍擊 保安急傳簡訊籲學生「跑、躲、戰鬥」
紐約白石鎮華人社區 深夜無差別槍擊4車 警緝1嫌

紐約白石鎮華人社區 深夜無差別槍擊4車 警緝1嫌

熱門新聞

英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

2022-10-02 00:39
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20
英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布