伊朗頭巾示威遍地開花 女學生嗆民兵 法影后剪髮聲援

法國影后茱麗葉畢諾許剪下頭髮，聲援伊朗女性。（取材自Instagram）

伊朗 庫德族女子艾米尼上月因未戴好頭巾遭道德警察 羈押後死亡，引發全國反頭巾示威。網傳影片顯示，一群女學生怒嗆民兵組織，影后茱麗葉畢諾許、瑪莉詠柯蒂亞等50多位法國知名演員、歌手也紛紛剪下頭髮，以象徵舉動聲援拿生命爭取自由權利的伊朗女性，譴責專制政府暴力鎮壓。

Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H — Rana Rahimpour (@ranarahimpour) 2022年10月3日

來源：twitter

英國廣播公司（BBC）報導，伊朗反政府示威在全國蔓延開來，如今這股風潮也傳至校園，一部新的網路影片顯示，一群女學生正在質問一名伊朗強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）成員，這個組織在伊朗是令人畏懼的團體。

根據BBC核實的影片顯示，伊朗多個校園內和幾個城市街上出現了頭巾示威活動，呼應艾米尼之死。一則影片顯示，女學生們強迫一名教職人員離開學校，大喊「你真丟臉」，並向該男子丟水瓶；另一則影片可以聽到學生們大喊：「如果我們不團結，他們會一個一個把我們殺了」；另有數十名女學生伊朗南部城市設拉子（Shiraz）的街道上示威遊行 ，高喊「獨裁者去死」。

BBC報導，經過近三周的全國抗議，顯然地，伊朗領導層正面臨嚴峻挑戰。反對者不再只是政客或是20多歲年輕人，現在已經延燒到青少年族群。

此外，坎城、柏林、威尼斯三大影展影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）、影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）與伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani）等50多名法國演員、歌手在「支持伊朗女性」Instagram帳號5日發布的影片中，紛紛剪去一段頭髮，回應伊朗女性斷髮或剃髮的抗議方式。

茱莉嘉葉在法國國際廣播電台的訪問中表示，伊朗女性需要知道她們並不孤單，「沈默可以是最糟的暴力」。

近千名法國電影從業人員共同投書媒體，呼籲全球挺身支持伊朗女性起義，對抗伊朗當局大規模殘暴冷血的鎮壓。投書指出：「這場為女性、為生命、為自由的普世鬥爭，也是我們的鬥爭。」「女性、生命、自由」是這次伊朗運動的主要口號。

歐盟表示，在伊朗對「殺害」庫德族女性艾米尼引發的抗議進行致命鎮壓之後，他們正考慮對伊朗祭出嚴厲的新制裁。

根據總部位於奧斯陸的「伊朗人權」表示，截至目前，至少有92名抗議人士在這場動亂中喪命。