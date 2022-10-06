足球迷在澳洲行納粹禮 終身禁入場觀賽

一名球迷在澳洲 一場足球 賽上做出向納粹 領袖希特勒致敬的動作，今天被澳洲足球協會處分，一輩子不得入場觀賽；協會表示，絕不容許任何「冒犯性的行為」。

中央社引述法新社報導，這名男性球迷本月1日在雪梨舉行的澳洲杯決賽上，被攝影機拍到做出法西斯主義標誌手勢納粹禮的動作，據稱還高唱極右派的克羅埃西亞歌曲。

澳洲足球協會表示，已得知球迷身分，並終身禁止他入場觀看協會認可的任何比賽，包括國家隊、澳洲職業足球聯賽和澳洲杯活動。

澳洲足球協會表示：「有問題的行為是與比賽中出現法西斯主義敬禮手勢或類似舉止有關，畫面被轉播台捕捉到。」協會先前用的字是「希特勒敬禮姿勢」。

「澳洲足球協會對於旗下活動出現不尊重及冒犯性的行為採取零容忍政策，也不會容許可能冒犯、侮辱、貶低或詆毀觀眾、球員或官員的行為。」

澳洲足球協會還表示，仍會持續調查其他相關人等的身分。

1日在澳洲聯邦銀行體育場舉行的澳洲杯決賽，吸引超過1萬6000名球迷入場觀戰，期間有8人被逐出球場。

「麥克阿瑟足球俱樂部」終場以2：0擊敗半職業「雪梨聯合58」。「雪梨聯合58」前身是「雪梨克羅埃西亞」俱樂部。