反制北韓搗彈 南韓掉飛彈 民眾嚇壞以為兩韓開戰

南韓和駐韓美軍5日試射4枚飛彈加以回應北韓，不過南韓另外自行發射一枚飛彈卻意外墜毀，未造成傷亡。(路透)

北韓 4日試射中長程彈道飛彈並飛越北海道上空，美韓日紛紛有所回應，但只有美軍雷根號航艦重新部署在朝鮮半島東部海域比較到位，南韓 4日晚間試射飛彈結果意外墜毀在附近的南韓軍事基地內並引發熊熊大火，儘管未造成傷亡，但卻引起民眾恐慌，讓附近居民誤以為兩韓開戰了。南韓軍方5日為此次飛彈發射失敗擾民一事向公眾道歉。

日本 則是在飛彈臨空前施放空襲警報，飛彈在飛越日本青森縣附近上空後掉落在太平洋，但日本政府一開始透過J-Alert針對北海道及東京離島地區發布警報，之後變更發布地區為青森縣及東京都，最後又變更為北海道及青森縣。日本內閣官房長官松野博一5日在記者會上致歉。

南韓總統辦公室5日表示，北韓過去10天內5度試射彈道飛彈，射程逐步擴大，飛彈發射平台亦不斷發生變化，相信平壤正為第七次核試爆做準備。

往年會在試射翌日公布情況的北韓媒體，包括勞動新聞和朝中社等主要傳聲筒5日卻是一片沉默。分析指，北韓挑釁後保持沉默或已成為新常態，轉換至一種「戰略模糊」的態度。另外，北韓領袖金正恩已25天未公開露面，是今年以來最久一次未現身，引發關注。

有分析認為，北韓試射是根據其國防力量提升計畫而履行的程序，暗示將在核試爆前繼續一意孤行。