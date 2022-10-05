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菲律賓樂透頭獎開出6個9的倍數 433人簽中讓專家驚訝

編譯周辰陽／綜合4日電
菲律賓「Grand Lotto 6/55」樂透1日開獎，中獎號碼組合全是9的倍數「09-45-36-27-18-54」，合計433位投注者中頭獎，引發民眾驚訝與啟動調查呼聲。（取材自臉書）
菲律賓「Grand Lotto 6/55」樂透1日開獎，中獎號碼組合全是9的倍數「09-45-36-27-18-54」，合計433位投注者中頭獎，引發民眾驚訝與啟動調查呼聲。（取材自臉書）

菲律賓的「Grand Lotto 6/55」樂透1日晚間開獎，中獎號碼組合全是9的倍數「09-45-36-27-18-54」，合計433位投注者中了頭獎，將瓜分近2.36億菲律賓比索（折合台幣約1.28億元）彩金，引發民眾的驚訝與啟動調查的呼聲。

來源：twitter

BBC與菲國媒體報導，菲律賓慈善抽獎辦公室（PCSO）主辦的Grand Lotto玩法是從1至55選出6個數字。想要贏得頭獎，全部6個數字都必須符合，433人則是至今贏得Grand Lotto頭獎的最高人數。

對此，參議院少數黨領袖皮門特三世（Aquilino "Koko" Pimentel III）跟另一位參議員迪夫洛斯（Risa Hontiveros）表示，參院需要通過決議來消除PCSO所管理樂透結果異常的疑慮。皮門特三世上廣播電台時說，「從統計學上來說，這是個非常罕見的事件」。

PCSO總經理羅伯斯（Melquiades Robles）在開獎隔天的記者會稱沒有違規行為，同時強調菲國民眾傾向於投注數字序列，「許多人堅持他們的數字，不只忠於你的妻子與丈夫是好事，忠於你的數字也是好事」。PCSO同時提供民眾在首都馬尼拉附近的曼達盧永市（Mandaluyong）辦事處領獎金的影像。一位得主就說，「我好多年來一直在下注9、8、7、6的模式，而我很慶幸我剛中了」。

菲律賓大學數學教授達維德（Guido David）告訴BBC，出現這樣一大群的贏家機率是「1後面跟著1224個零」，「我不知道這個數字的名字，因為這太大了。在已知宇宙中，分子的數字有80個零」。

不過，加州大學洛杉磯分校數學教授陶哲軒（Terence Tao）認為，像這樣的中獎系列號碼模式「對任何單一樂透」很少見，「但全世界每天有著數百種樂透，這些樂透之一每隔幾十年會列出一個不尋常的模式，從統計上看不會令人感到驚訝」。

陶哲軒說，「這類似於在任一手撲克牌怎麼樣都不太可能抽出同花順，但要是一個人同時觀察數十萬手撲克牌，那實際上變得很可能會抽到同花順」。

加州大學 參院 洛杉磯

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