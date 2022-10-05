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能源紓困砸2000億 德國財大氣粗被歐盟討厭

編譯中心╱綜合4日電
德國宣布搶救能源通膨危機方案，並打算暫時打破德國憲法對政府舉債上限的規定，引發周邊國家反彈。圖為一名男子在德國柏林加油。(新華社)
德國宣布搶救能源通膨危機方案，並打算暫時打破德國憲法對政府舉債上限的規定，引發周邊國家反彈。圖為一名男子在德國柏林加油。(新華社)

德國政府日前宣布搶救能源通膨危機的最新方案，累計達2000億歐元（約2000億美元）的財政投入，創下一年來歐洲各國類似方案最高紀錄，立刻引發周邊國家反彈。歐元區財政部長3日聲明，各國因應能源問題需「維持公平競爭和共同市場完整性」，暗指富裕的德國只顧補貼自家企業，恐讓歐盟內部惡性競爭，使窮國財政更困難。

金融時報採訪匿名歐盟外交官說，正當歐盟國家為了商討出因應能源價格飆漲的共同政策而煩惱時，德國此舉令人「深惡痛絕」。

歐盟負責內部市場事務的執行委員布列東（Thierry Breton）說，德國有能力舉債2000億元，但歐盟其他成員國做不到，所以應趕緊設法幫助「沒有財政空間可操作」的國家以支援其產業和企業。

他的意思是，當德國砸大錢協助自家大小企業度過能源危機，降低企業成本，而歐盟其他國家對企業補貼的規模難以企及時，就可能在歐盟內部市場造成不公平競爭，讓他國產業難以生存。

斯洛伐克經濟部長荷曼（Karel Hirman）說的比較直接：「德國在毀滅我們的共同市場。」他告訴金融時報，整個歐盟受益於斯洛伐克使用天然氣生產的肥料，但天然氣價格卻可能壓垮斯洛伐克經濟，「我們沒有財政資源做這麼巨大的補貼」。

盧森堡能源部長呼籲歐盟執委會要改變對成員國補助的規則，也就是運用歐盟對成員國的補助金來調節各國能源紓困措施，以阻止「這場瘋狂的政府砸錢比賽⋯停止我們自己大亂鬥」。

連經常讓歐盟頭痛的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）都加入譴責德國的行列，他比喻德國的巨資紓困案是威脅歐盟團結的「人吃人」行為。

德國被討厭的背景還因為它反對歐盟設定天然氣進口價格上限。上周15個成員國聯名提出設定天然氣進口價格上限，主張透過集體力量就可壓低採購價格，因目前在市場供需原理運作下，需求孔急的歐洲進口天然氣價格硬是比亞洲等其他地區高，其中德國大筆搶購拚庫存就被指為拉高價格的原因之一。

政治新聞網站Politico匯整歐盟各國財政狀況後發現，支持歐盟訂出進口價上限的15國，如希臘、羅馬尼亞、波蘭、葡萄牙、法國、義大利等，都是今年第一季出現財務赤字的國家；而反對的德國、荷蘭同期財政盈餘分別達GDP的5.7%和9%。看來德國充裕的財政讓它有「被討厭的勇氣」。

歐盟 德國 天然氣

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