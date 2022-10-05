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燃料價飆 海地掀抗議潮 警催淚瓦斯驅趕

編譯中心╱綜合4日電
海地數千名群眾走上首都太子港街頭，抗議政府對嚴重燃料短缺和飛漲價格的處理，海地警方對抗議群眾發射催淚瓦斯驅散。(美聯社)
海地數千名群眾走上首都太子港街頭，抗議政府對嚴重燃料短缺和飛漲價格的處理，海地警方對抗議群眾發射催淚瓦斯驅散。(美聯社)

海地數千名群眾走上首都太子港的街頭，抗議總理亨利（Ariel Henry）政府及其對嚴重燃料短缺和飛漲價格的處理方式，海地警方昨天對抗議群眾發射催淚瓦斯驅散。

路透的影片顯示，一名男子腿部受傷後被擔架抬走，隨後警方發射催淚瓦斯並對空鳴槍，以驅散抗議群眾。

上個月海地總理亨利宣布調漲燃料價格後，國內主要的燃料港口遭幫派封鎖，隨之而來的燃料短缺迫使部分由柴油發電機供電的醫院關閉、交通運輸停擺，許多人的日常生活陷入停頓。

海地的學校因經濟危機將暑假延長一個月，這次的抗議行動就發生在學校原訂復課當天。

一名自稱威肯斯（Wilgens）的抗議者告訴路透：「如果總理解決動盪及飢餓的問題，如果他能解決國內的幫派問題並做好危機管理，重新復課就不是問題；如果他對這些問題提不出解方，他就必須離開權力核心並交給適合的人。」

海地總理亨利在宣布調漲燃料價格一周後，向聯合國提交一份聲明。他在聲明中承認人民有權抗議燃料價格上漲，但譴責搶劫、破壞和暴力的籌畫者：「他們遲早要在歷史與法律面前，為他們的罪行負責。」

海地衛生部2日表示，至少有7人因感染霍亂喪命，隔天即爆發抗議行動。出現霍亂疫情代表這個美洲最貧窮的國家，正因無法取得乾淨的飲用水而遭遇更多問題。

海地曾於2010年爆發霍亂疫情，當時約1萬人因此喪命。

疫情 幫派 聯合國

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