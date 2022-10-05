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抗議印度城市路太爛 女童扮神明社群瘋傳

編譯中心╱綜合4日電
非當事人，圖為一名女孩參加印度教女神杜爾嘉法會。(美聯社)
非當事人，圖為一名女孩參加印度教女神杜爾嘉法會。(美聯社)

印度一名九歲小女孩利用節慶期間，扮成印度教女神杜爾嘉（Durga）行走在充滿坑洞與積水的道路上，希望成功引起民眾對當地基礎建設的關注。

今日印度報（India Today）報導，這名女童名叫哈爾希沓（Harshita），居住在印度西南部卡納塔卡省（Karnataka）的胡巴里市（Hubballi）。

印度目前正值印度教「九夜節」（Navratri）慶典期間，而九夜節是為紀念杜爾嘉經過九天激戰，殺死攻占天界的牛魔王，為天界及凡間帶來和平，因此哈爾希沓特別裝扮成杜爾嘉的模樣。

根據網路流傳的影片，哈爾希沓頭戴皇冠、手持三叉戟，行走在城市的泥土路上，一路布滿坑洞，且因下雨而積水。

哈爾希沓在電視台訪問中說，她每天乘三輪車上學經過顛簸的道路，總是害怕翻車，因此她和家人決定拍攝影片，希望喚起地方政府的關注。

社區居民聲稱，道路失修的問題已存在很久，向地方政府反映多次但都沒有效果。

印度在野黨國大黨（INC）卡納塔卡省青年幹部巫拉加迪馬特（Rajat Ullagaddimath）把哈爾希沓的影片放在臉書，並抨擊胡巴里市打造智慧城市的努力都是做假的。

哈爾希沓的影片在印度社群網站瘋傳，各平面與電視媒體也都有報導，成功引起網友的注意，但地方政府暫未有回應。

影片來源：India Today

印度 社群網站 攝影

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