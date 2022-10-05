北韓「搗彈」專家示警：平壤、莫斯科可能戰略結盟

在北韓發射導彈後，日本出現相關新聞報導，並罕見地向人們發出避難警告。(Getty Image)

北韓 4日向東海（日本 海）發射一枚中程彈道飛彈，是9月底以來，北韓第五度試射飛彈，更是5年來首次飛越日本上空，促使日本政府對北部居民發出避難警告，列車運營也因此中斷，有小學延遲上課。在俄羅斯侵烏失利下威脅使用戰術核武背景下，北韓密集射飛彈舉動尤其令人關注。

俄羅斯聯邦遠東大學國際關係學者盧金（Artyom Lukin）最近在關注北韓動態的網站38 North撰文，指莫斯科和平壤 也許準備重建冷戰時期的同盟關係，但預料會以「戰略結盟」而非以條約訂明的「正式同盟」形式展現，這段關係也可能會置入由北京所領導的更大型中俄朝三方結盟，勢為東北亞力量平衡帶來巨大影響。

路透報導，南韓聯合參謀本部和日本海上保安廳都證實北韓在東海岸上空進行的飛彈試射。

日本政府警告民眾避難，內閣官房長官松野博一表示，「北韓一系列行動，包括多次發射彈道飛彈，已威脅到日本、地區和國際社會的和平與安全，並對包括日本在內的整個國際社會構成嚴重挑戰」。日本首相岸田文雄隨後也對記者說，北韓的行為是「野蠻的」。

日本NHK報導，北韓4日飛彈發射，導致東日本鐵路公司暫停在北部地區的列車運營。

民眾收到「全國即時警報系統」（J-Alert）的緊急通報，有人感到害怕，不過並沒有造成慌亂場面。另有人是在防災訓練場合外首次聽到這種警報，因而嚇了一跳。

J-Alert是2007年推出的警報系統，目前日本所有自治政府均有使用，透過人造衞星即時向國民發出防災相關情報，上一次響起警報時是2017年9月15日，當時也是因應北韓試射導彈而發出通知。

在東京，伊豆諸島有小學延遲上課時間兩小時，以應對風險。原子能管制委員會指，事件未有波及北海道及東北地區的核電廠，海上保安廳亦表示沒有收到有日本船隻受損的報告。

日本近年為應對北韓核彈威脅，提倡加強「反擊能力」（或稱「對敵基地攻擊能力」），相關討論在俄軍侵烏後更受重視，中國的軍事動向也是日方考慮因素。

日經亞洲上月報導，北韓持續改進其導彈技術，增加日本、南韓以至美國攔截的難度。報導分析相關數據，發現北韓近年試射的導彈愈來愈多採用固態燃料和半空轉向技術，印證其最高領導人金正恩去年表態，即發展固態洲際彈道導彈和戰術核武是國家未來5年目標之一。