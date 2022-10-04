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減少塑料垃圾 日本麥當勞本周開始採用「紙吸管、木製餐具」

編譯張君堯／即時報導
日經新聞報導，稱日本麥當勞將從7日開始在所有店鋪採用「紙吸管和木製餐具」，並預計此舉每年將減少900噸塑料垃圾。（路透）
日經新聞報導，稱日本麥當勞將從7日開始在所有店鋪採用「紙吸管和木製餐具」，並預計此舉每年將減少900噸塑料垃圾。（路透）

日經新聞報導，稱日本麥當勞（McDonald's）將從7日開始在所有店鋪採用「紙吸管和木製餐具」，並預計此舉每年將減少900噸塑料垃圾。

報導指出，日本今年4月頒布旨在減少一次性塑料製品的法律之後，隨著麥當勞在其全國範圍內約2900家分店的存貨即將用完，未來麥當勞將停止提供塑膠吸管和叉子，此舉更擴大餐飲業平衡快速、低成本服務和可持續性的努力。

事實上麥當勞從在今年2月開始便在東京附近神奈川縣的30家分店進行測試，此後更擴大到神奈川縣和京都府共計約310家分店皆停止提供塑料吸管和餐具，不過其中仍有一些例外，例如為了保障兒童安全和方便而設計製造的吸管等不在此列。

據悉，光是2021年日本麥當勞就丟棄約6500噸的塑料垃圾，而預計減少的900噸垃圾其中更包括外帶所製造的垃圾。除了日本，麥當勞早已在英國和其他市場改用紙吸管，並與其他國家的工廠合作、祭出包括在2025年底之前將兒童餐玩具改為可再生材料製造等措施。

日本的新塑料法要求企業每年減少5噸以上的一次性塑料廢棄物，除了麥當勞，其他國家連鎖餐飲調也在做出相同努力，日本星巴克（Starbucks）於6月開始提供不使用塑料杯蓋的飲料，摩斯漢堡（Mos Burger）本月也開始在全國約1250間分店使用由大米衍生物質製成的湯匙和叉子。

麥當勞 日本 星巴克

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