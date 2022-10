菲律賓樂透頭獎開出6個9的倍數 433人簽中讓專家也驚訝

菲律賓的「Grand Lotto 6/55」樂透1日晚間開獎,中獎號碼組合全是9的倍數「09-45-36-27-18-54」,合計433位投注者中了頭獎,將瓜分近2.36億菲律賓比索(約401.7萬美元)彩金,引發民眾的驚訝與啟動調查的呼聲。

BBC與菲國媒體報導,菲律賓慈善抽獎辦公室(PCSO)主辦的Grand Lotto玩法是從1至55選出6個數字。想要贏得頭獎,全部6個數字都必須符合,433人則是至今贏得Grand Lotto頭獎的最高人數。

對此,參議院少數黨領袖皮門特三世(Aquilino "Koko" Pimentel III)跟另一位參議員迪夫洛斯(Risa Hontiveros)表示,參院 需要通過決議來消除PCSO所管理樂透結果異常的疑慮。皮門特三世上廣播電台時說,「從統計學上來說,這是個非常罕見的事件」。

PCSO總經理羅伯斯(Melquiades Robles)在開獎隔天的記者會稱沒有違規行為,同時強調菲國民眾傾向於投注數字序列,「許多人堅持他們的數字,不只忠於你的妻子與丈夫是好事,忠於你的數字也是好事」。PCSO同時提供民眾在首都馬尼拉附近的曼達盧永市(Mandaluyong)辦事處領獎金的影像。一位得主就說,「我好多年來一直在下注9、8、7、6的模式,而我很慶幸我剛中了」。

菲律賓大學數學教授達維德(Guido David)告訴BBC,出現這樣一大群的贏家機率是「1後面跟著1224個零」,「我不知道這個數字的名字,因為這太大了。在已知宇宙中,分子的數字有80個零」。

不過,加州大學洛杉磯 分校數學教授陶哲軒(Terence Tao)認為,像這樣的中獎系列號碼模式「對任何單一樂透」很少見,「但全世界每天有著數百種樂透,這些樂透之一每隔幾十年會列出一個不尋常的模式,從統計上看不會令人感到驚訝」。

陶哲軒說,「這類似於在任一手撲克牌怎麼樣都不太可能抽出同花順,但要是一個人同時觀察數十萬手撲克牌,那實際上變得很可能會抽到同花順」。

