印尼踩踏釀125死 每人賠3280美元

印尼 警方日前以催淚瓦斯平息球場暴動，隨後發生踩踏事故，造成125死323傷，已有9名員警被停職，總統佐科威下令賠償每位死者的家屬5000萬印尼盾（約3280美元）。

中央社引述法新社報導，這起事故釀成至少32名孩童死亡，隨著民眾對警方愈來愈不滿，印尼首席安全部長馬福（Mahfud MD）宣布組成獨立任務小組進行調查。

印尼國家警察 發言人德迪（Dedi Prasetyo）表示：「依據國家警察總長指示，東爪哇（East Java）警察首長已將9名員警停職。他們全都遭到調查。」德迪還說，已有28名警察接受偵訊。

1日這場致命的踩踏事件，起因是主場球迷在球隊輸球後衝進場中，警察發射催淚瓦斯試圖控制局勢，恐慌的觀眾為了逃離過度擁擠的球場，因此引發踩踏的憾事。

那場比賽，地主阿雷馬隊（Arema FC）以2比3敗給世仇泗水帕爾斯巴亞隊（Persebaya Surabaya）。阿雷馬足球 俱樂部主席吉朗（Gilang Widya Pramana ）在直播演說中含淚道歉。

人權團體則表示，警察在封閉區域使用催淚瓦斯，應該負起責任。「人權觀察」（Human Rights Watch）還說，警方和印尼足球協會可能傾向淡化或削弱員警的完全責任。